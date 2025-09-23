“Passi e onde con il CAI”: trekking serale lungo lo Scolmatore e sul battello fluviale

Written by admin• 3:31 pm• Pontedera, Attualità, Eventi/Spettacolo, Sport

PONTEDERA- Venerdì 26 settembre si terrà il trekking serale “Passi e onde con il CAI”, un’occasione unica per visitare l’opera di presa dello Scolmatore, passeggiare lungo gli argini e partecipare a un’escursione sul battello fluviale. Sono ancora disponibili posti sui 50 previsti.

Il ritrovo è alle ore 17 in piazza Peppino Impastato. La camminata condurrà fino allo Scolmatore, con visita guidata all’opera di presa da un tecnico del Genio Civile, per osservare da vicino il funzionamento della struttura. Si proseguirà lungo l’argine dell’Arno fino all’approdo dei Canottieri, al Parco dei Salici, da cui il gruppo si imbarcherà sul battello “Andrea da Pontedera”, raggiungendo La Rotta e rientrando ai Canottieri.

Il trekking serale richiede abbigliamento adeguato e una torcia e sarà accompagnato da una guida del Club Alpino Italiano. Per informazioni e prenotazioni: Ufficio Turistico della Valdera, tel. 388 7583081, email info@visitvaldera.eu.

L’iniziativa di venerdì anticipa il weekend del battello “Andrea da Pontedera”, che proporrà sabato alle 17 una corsa speciale con animazione musicale e domenica, alla stessa ora, un’escursione alla scoperta della storia della città dal fiume.

