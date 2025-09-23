Mulatu Astatke in concerto a Cascina per il “Farewell Tour”

Written by admin• 3:37 pm• Cascina, Attualità, Eventi/Spettacolo

CASCINA- Il leggendario re dell’Ethio Jazz, Mulatu Astatke, sarà alla Città del Teatro di Cascina (Pisa) per la prima delle due uniche date italiane del suo attesissimo “Farewell Tour”, la tournée con cui saluterà il pubblico dopo 50 anni di carriera. L’appuntamento è domenica 28 settembre alle 21.30, con un live imperdibile a cura di Pisa Jazz, Pisa Folk e Associazione The Thing.

Accompagnato dalla sua big band, Mulatu presenterà anche il nuovissimo album “Mulatu Plays Mulatu”, in uscita il 26 settembre per Strut, il primo lavoro in studio da oltre dieci anni che ripercorre i suoi brani più celebri con nuovi arrangiamenti. Un’occasione irripetibile per vivere la magia senza tempo dell’Ethio Jazz. Prevendite su Ticketone; info, orari e prezzi su www.pisajazz.it.

Nato in Etiopia, Mulatu Astatke ha studiato a Londra e negli Stati Uniti, perfezionandosi al Berklee College of Music di Boston. Negli anni ’60 e ’70 ha creato il movimento Ethio Jazz, fondendo jazz, ritmi latini e musica tradizionale etiope, utilizzando strumenti come krar, masenqo e washint. Ha collaborato con artisti del calibro di Duke Ellington e Alice Coltrane, influenzando generazioni di musicisti e persino l’hip hop, con campionamenti utilizzati da artisti come Kanye West. Album iconici come “Yekatit Ethio Jazz” (1974) hanno consolidato la sua fama internazionale.

Il “Farewell Tour” celebra la fine di un’epoca, un omaggio a una carriera straordinaria che ha lasciato un’impronta indelebile nella storia della musica globale.

