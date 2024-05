Passaggio del Giro d’Italia: disposizioni per il traffico e per le scuole

Scritto da admin• 2:08 pm• Calci, Attualità, Sport

CALCI – Giovedì 9 Maggio attorno alle ore 13,30, transiterà dal territorio di Calci la sesta tappa della gara ciclistica “Giro d’Italia”. La carovana della manifestazione ed i ciclisti arriveranno dal territorio di San Giuliano Terme percorrendo la Sp30 del Lungomonte Pisano, quindi attraverseranno l’abitato della Gabella per imboccare la Sp24 Arnaccio-Calci, uscendo dal territorio calcesano in direzione di Caprona.



Su indicazioni del tavolo tecnico predisposto dalla Prefettura di Pisa, le strade interessate dalla corsa dovranno essere chiuse al traffico due ore prima del previsto transito dei ciclisti, che per il territorio di Calci significa a partire dalle ore 11,30. Le limitazioni al traffico e alla sosta saranno definite nei dettaglio a seguito di un ulteriore tavolo tecnico in programma lunedì 6 Maggio.



Ad ogni modo, la chiusura al transito della Sp30 e della Sp24 terminerà non appena la corsa sarà transitata. Da “cronotabella” il transito è previsto tra le 13,24 e le 13,26, ma molto dipenderà dalla velocità tenuta dai corridori dal via della tappa, che avverrà alle 12,45 da Torre del Lago (Lu) . Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi alla Polizia Municipale in orario di ufficio (tel. 050 939528).



Per quanto riguarda le scuole, al fine di ridurre i disagi e garantire la sicurezza pubblica, il sindaco di Calci ha inoltre disposto l’uscita anticipata alle ore 11 per tutte quelle classi, delle scuole di ogni ordine e grado del territorio, la cui uscita, al giovedì, è normalmente prevista tra le ore 13 e le ore 13,30. Restano dunque escluse dall’ordinanza le classi della scuole la cui uscita è prevista dalle ore 14 in poi.

Last modified: Maggio 3, 2024