Petrucci: “La Regione Toscana conferisca il Gonfalone d’argento all’Istituto Lama Tzong Khapa per il suo ruolo nella promozione della pace e del dialogo interreligioso”

ll consigliere regionale di Fratelli d’Italia Diego Petrucci ha dichiarato: “La Regione Toscana dovrebbe conferire il Gonfalone d’argento all’Istituto Lama Tzong Khapa in occasione del Festival del Tibet che si svolgerà il prossimo fine settimana a Pomaia. A Santa Luce, infatti, sorgerà il più grande monastero buddista d’Italia, costruito interamente su roccia secondo la tradizione tibetana. L’Istituto, presente dal 1976, è diventato uno dei centri più significativi in Europa per lo studio del buddismo. Siamo orgogliosi che questa comunità abbia scelto il nostro territorio per fondare questa importante struttura, che rappresenterà un punto di riferimento per i fedeli di tutta Europa. In un periodo segnato da drammatiche tensioni internazionali, l’Istituto svolge un ruolo prezioso, dimostrando che è possibile coltivare compassione e saggezza, promuovendo la pace attraverso il dialogo interreligioso e la fratellanza umana. Per questo motivo, rinnovo la mia richiesta di conferire il giusto riconoscimento alla comunità buddista.“, conclude Petrucci.

