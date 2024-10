Parte a Cascina la sostituzione dei contatori dell’acqua: coinvolte 18mila utenze

Scritto da admin• 10:58 am• Attualità, Cascina

CASCINA – Dopo Pisa, anche a Cascina parte il programma di sostituzione dei contatori dell’acqua, promosso da Acque, che coinvolgerà circa 18mila utenze.



Il gestore idrico del Basso Valdarno ha incaricato aziende specializzate per le attività, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza del servizio e semplificare la lettura dei consumi. I nuovi contatori permetteranno la rilevazione dei dati a distanza tramite onde radio, senza necessità di accedere fisicamente al misuratore.

Inizialmente, la sostituzione riguarderà solo i contatori accessibili, situati su suolo pubblico o in proprietà private senza bisogno di accesso all’interno delle abitazioni. Per quelli non accessibili, verranno fissati appuntamenti con gli utenti. Gli interventi saranno annunciati in anticipo e saranno gratuiti, senza costi aggiuntivi per i cittadini, né modifiche agli impianti privati. Gli operatori saranno identificabili tramite i contrassegni sui loro abiti e veicoli. Durante l’installazione, si verificherà una breve sospensione del servizio idrico. Successivamente, ciascun utente riceverà un verbale di sostituzione con foto del vecchio e del nuovo contatore.

La campagna dovrebbe concludersi entro la fine dell’anno, con altre località, tra cui Casciana Terme Lari e Ponsacco, previste nei prossimi mesi. Per informazioni o verifiche, è disponibile il numero verde 800 983 389.

