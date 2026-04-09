Written by Aprile 9, 2026 9:32 am San Giuliano Terme, Attualità, Politica

Parco dei Pini nel degrado, lavori fermi: interrogazione in Consiglio di Mazzarri e Boggi

HomeSan Giuliano Terme, Attualità, PoliticaParco dei Pini nel degrado, lavori fermi: interrogazione in Consiglio di Mazzarri e Boggi

SAN GIULIANO TERME – “Il secondo lotto del Parco dei Pini è fermo e una parte dell’area continua a versare nel degrado”. Le consigliere comunali civiche Elisabetta Mazzarri ed Ilaria Boggi hanno presentato un’interrogazione urgente al Sindaco e alla Giunta per fare chiarezza sullo stato dei lavori, con particolare riferimento all’area dell’ex “Baracchina”.

Dopo l’inaugurazione del primo lotto nel 2023, una parte fondamentale del progetto è rimasta incompiuta. Eppure parliamo di un intervento finanziato con 610.000 euro di fondi PNRR che oggi non registra alcuna attività visibile in cantiere“.

È inaccettabile che risorse pubbliche già disponibili restino bloccate mentre i cittadini si trovano davanti a un’area abbandonata. Non si può continuare a rimandare: servono risposte immediate e tempi certi“.

Con l’interrogazione, Mazzarri e Boggi chiedono di chiarire lo stato delle gare, i ritardi nella progettazione esecutiva e le responsabilità che hanno impedito l’avvio dei lavori, anche alla luce delle scadenze imposte dal PNRR.: “Chiediamo anche un intervento immediato per garantire sicurezza e decoro e la pubblicazione di un cronoprogramma chiaro e vincolante. I cittadini non possono più aspettare. Il Parco dei Pini deve essere completato, non lasciato a metà“.

Last modified: Aprile 9, 2026
Previous Story
Nasce Ballast – Officine Creative: nuovo spazio teatrale e culturale a due passi da Piazza dei Miracoli

Comments are closed.

Close
Seleziona una categoria
Articoli più visti