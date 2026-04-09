Parco dei Pini nel degrado, lavori fermi: interrogazione in Consiglio di Mazzarri e Boggi

Written by Redazione• 9:32 am• San Giuliano Terme, Attualità, Politica

SAN GIULIANO TERME – “Il secondo lotto del Parco dei Pini è fermo e una parte dell’area continua a versare nel degrado”. Le consigliere comunali civiche Elisabetta Mazzarri ed Ilaria Boggi hanno presentato un’interrogazione urgente al Sindaco e alla Giunta per fare chiarezza sullo stato dei lavori, con particolare riferimento all’area dell’ex “Baracchina”.

“Dopo l’inaugurazione del primo lotto nel 2023, una parte fondamentale del progetto è rimasta incompiuta. Eppure parliamo di un intervento finanziato con 610.000 euro di fondi PNRR che oggi non registra alcuna attività visibile in cantiere“.

“È inaccettabile che risorse pubbliche già disponibili restino bloccate mentre i cittadini si trovano davanti a un’area abbandonata. Non si può continuare a rimandare: servono risposte immediate e tempi certi“.

Con l’interrogazione, Mazzarri e Boggi chiedono di chiarire lo stato delle gare, i ritardi nella progettazione esecutiva e le responsabilità che hanno impedito l’avvio dei lavori, anche alla luce delle scadenze imposte dal PNRR.: “Chiediamo anche un intervento immediato per garantire sicurezza e decoro e la pubblicazione di un cronoprogramma chiaro e vincolante. I cittadini non possono più aspettare. Il Parco dei Pini deve essere completato, non lasciato a metà“.

Last modified: Aprile 9, 2026