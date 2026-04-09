Nasce Ballast – Officine Creative: nuovo spazio teatrale e culturale a due passi da Piazza dei Miracoli

Written by Redazione• 9:17 am• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA – È stato inaugurato Ballast – Officine Creative, il nuovo spazio teatrale e culturale promosso dall’associazione Binario Vivo insieme al Teatro Nuovo di Pisa, in via Giunta Pisano, a pochi passi da Piazza dei Miracoli.

Ricavato dalla riqualificazione di un ex magazzino industriale, Ballast nasce come luogo aperto alla città, dedicato al teatro contemporaneo, alla nuova drammaturgia, alla formazione e a progetti inclusivi.

«Il recupero di uno spazio abbandonato restituito alla comunità per finalità culturali e sociali è sempre una notizia positiva – ha dichiarato l’assessore alla cultura Filippo Bedini –. Ci auguriamo che questo luogo possa essere vissuto e frequentato da tutti, in linea con una visione che unisce cultura e coesione sociale».

Fondamentale anche il contributo di IKEA Pisa, attraverso il progetto “Un posto da chiamare casa”. «Siamo orgogliosi di sostenere un’iniziativa che rafforza il legame con il territorio e promuove uno spazio inclusivo e accessibile – ha spiegato la Market Manager Angela Ilaria Antoniello –. Portare i principi del nostro design in un progetto come Ballast significa contribuire a creare ambienti accoglienti, capaci di far sentire le persone davvero a casa».

Il nuovo spazio ospiterà anche la rassegna “Spazio Tempo Presente – scritture per il contemporaneo”, in programma fino al 13 maggio 2026, dedicata a sei drammaturghi under 40 e realizzata in collaborazione con Theatron 2.0 e la compagnia Remuda Teatro.

Tutte le informazioni sulle attività di Ballast – Officine Creative sono disponibili sul sito del Teatro Nuovo di Pisa.

Last modified: Aprile 9, 2026