Parco accessibile ai diversamente abili: concluso l’intervento per il nuovo ascensore a Palazzo Rondò

PISA – Conclusi i lavori per rendere Palazzo Rondò, sede degli uffici di Presidenza e Direzione, completamente praticabile dalle persone diversamente abili. “Un intervento che va nella direzione di rendere il Parco, e quindi anche i suoi uffici, sempre più fruibile ed accessibile a tutti“, commenta il presidente Lorenzo Bani.

Installato e collaudato un nuovo ascensore che permette di raggiungere tutti i piani dell’edificio, restaurato l’ingresso principale con la realizzazione di una rampa sul marciapiedi esterno, contestualmente sono stati riqualificati i cinque servizi igienici con la realizzazione di bagni accessibili al piano terra ed al secondo piano. È stata creata anche una nuova uscita secondaria aumentando la sicurezza in caso di emergenza, collegata all’esterno ad una scala appositamente realizzata in struttura metallica verniciata e pietra grigia nel rispetto dell’identità del fabbricato e del contesto storico culturale della Tenuta. Le porte sono state dotate di maniglione antipanico. L’intervento ha permesso anche il ripristino delle finiture interne ed esterne, recuperando integralmente l’originaria pavimentazione in graniglia, i rivestimenti marmorei delle scale ed il disegno della ringhiera della scala interna riproposto sul nuovo ballatoio all’ingresso dell’edificio.

I lavori, della durata di 10 mesi, sono stati seguiti per l’Ente Parco dall’ingegnere Paola Botto, responsabile unico del procedimento, e dall’ingegnere Luca Ferrucci, progettista strutturale direttore lavori e coordinatore sicurezza incaricato, per un investimento totale di 213mila euro più iva, eseguiti dalle ditte Betonterra Costruzioni srl le opere edili e da Baglini Ascensori Group srl per la fornitura e installazione dell’ascensore.

