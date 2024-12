Paolo Mandelli: “Affronteremo un Pisa che vola sulle ali dell’entusiasmo, servirà, da parte nostra, un grande approccio”

Written by admin• 3:18 pm• Pisa SC

PISA – Alla vigilia della gara fra Modena e Pisa, in programma sabato 21 dicembre, alle ore 17,15 allo stadio “Braglia” della città della Ghirlandina, ha parlato, in conferenza stampa, il tecnico dei canarini Paolo Mandelli, le cui parole abbiamo ripreso dal portale della società emiliana. Modena reduce dalla vittoria nel derby con la Reggiana, che ha caricato di entusiasmo l’ambiente, quindi il Pisa dovrà fare attenzione anche a questo fattore.

di Maurizio Ficeli

La settimana post derby: “E’ stata sicuramente buona, con un carico di emozioni importanti. Abbiamo cercato di gestire tutta questa energia positiva che ci è arrivata addosso dopo il successo a Reggio Emilia , andando sia a stemperare un po’ che ad acquisire i lati positivi che ci possono essere vincendo una partita del genere. Ed ora proveremo a far confluire il tutto nella partita con il Pisa“.

Sul Pisa. “E’ una squadra forte, costruita per vincere e avanti a noi in classifica. Affronteremo un Pisa che vola sulle ali dell’entusiasmo, ma tutte le squadre hanno i loro fantasmi, i loro demoni da combattere. Servirà, da parte nostra, un grande approccio, il Pisa è spesso partito forte e noi dovremo fare altrettanto, anche se non sarà facile”.

