Natale al cinema al Cineclub Arsenale

Written by Antonio Tognoli• 3:24 pm• Eventi/Spettacolo, Pisa

Gli appuntamenti delle feste sul grande schermo del Cineclub Arsenale di Pisa

PISA – Natale arriva all’Arsenale di Pisa con imperdibili appuntamenti per adulti e ragazzi.

Prima visione al Cineclub per Tofu in Japan. La ricetta segreta del signor Takano. Tatsuo e sua figlia Haru gestiscono il Takano Tofu Store a Onomichi. Quando Tatsuo scopre di essere malato, teme che sua figlia venga lasciata sola e, all’ insaputa della ragazza, si propone di trovare un partner per Haru. In sala all’Arsenale fino a fine anno Parthenope, l’ultimo successo di Paolo Sorrentino. Un’incantevole giovane donna nata dalle acque seduce ogni uomo che incontra, persino il fratello Raimondo, suo primo e indimenticabile amore. Parthenope è anche la sirena al centro del mito fondante della città di Napoli. In programma anche Il gladiatore 2, diretto da Ridley Scott, sequel del celebre film Il Gladiatore con Russell Crowe del 2000.

In calendario nei pomeriggi delle feste, sempre alle 16,30, due proposte dedicate ai più piccoli: le storie animate del film Il grande Natale degli animali e quella di Flow – un mondo da salvare, il secondo lungometraggio di Gints Zilbalodis, il viaggio di un gatto nero a bordo di una sorta di arca biblica dove si raccoglierà un gruppetto di altri animali in fuga da un’inondazione.

Calendario proiezioni natalizie

Proiezioni dal 25 al 30 dicembre

TOFU IN JAPAN – prima visione https://www.arsenalecinema.com/contenitori/tofu-in-japan-la-ricetta-segreta-del-signor-takano

PARTHENOPE https://www.arsenalecinema.com/contenitori/parthenope

IL GLADIATORE 2 https://www.arsenalecinema.com/contenitori/il-gladiatore-2

Proiezioni per i più piccoli dal 26 al 30 dicembre

IL GRANDE NATALE DEGLI ANIMALI https://www.arsenalecinema.com/contenitori/il-grande-natale-degli-animali

FLOW: UN MONDO DA SALVARE https://www.arsenalecinema.com/contenitori/flow-un-mondo-da-salvare

Last modified: Dicembre 21, 2024