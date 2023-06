Palio di San Ranieri. Torna la sfida in acqua tra i quartieri storici della città

Scritto da admin• 6:11 pm• Pisa, Cultura, Sport/Altro, Tutti

PISA – Si svolgerà sabato 17 giugno il Palio di San Ranieri, con la sfida in Arno tra le quattro imbarcazioni che rappresentano i quattro quartieri storici della città: San Francesco (barca gialla), San Martino (barca rossa) Santa Maria (barca celeste) e Sant’Antonio (barca verde).

La competizione prenderà il via alle ore 19.00 con le imbarcazioni che gareggeranno per 1.500 metri controcorrente dal ponte della Cittadella, presso la sede dei Canottieri Arno, fino all’arrivo allo Scalo dei Renaioli. La gara sarà preceduta alle ore 18.00 da un corteo storico fluviale con 4 imbarcazioni e la presenza di 20 figuranti che accompagnano la pala del Santo.

Nel pomeriggio, prima della sfilata del corteo fluviale, si svolgerà per la prima volta il Trofeo Lega Navale Pisa che si disputerà nel tratto d’Arno cittadino compreso tra Ponte di Mezzo e Ponte della Fortezza dalle 14.30 alle 17.30. La Gara zonale sprint riservata agli equipaggi maschili e femminili delle categorie cadetti, allievi, ragazzi, juniores e seniores su imbarcazioni Elba – Jole, è organizzata dalla Federazione Italiana Canottaggio Sedile Fisso insieme alla ASD Billi di Pisa e con la collaborazione di Lega Navale Pisa e Federazione Italiana Salvamento Acquatico.

«Grazie al lavoro portato avanti nella scorsa consiliatura – dichiara l’assessore alle tradizioni della storia e dell’identità di Pisa Filippo Bedini – siamo potuti arrivare a fine marzo all’approvazione da parte del Consiglio Comunale del nuovo Regolamento del Palio di San Ranieri, con cui abbiamo definito le regole per la costituzione del Comitato Generale del Palio, chiamato anche “Magistratura alle Acque”, che verrà nominato a settembre. Anche il Palio in questo modo potrà disporre di un organismo simile al Comitato cittadino ARMI e al Consiglio degli Anziani del Gioco del Ponte, che si occuperà dell’organizzazione e gestione del Palio in tutti i suoi aspetti. Il Comitato è nominato dal Sindaco, nelle sue prerogative di “Magistrato alle Acque” e resterà in carica per tutto il mandato del Consiglio Comunale. Sarà composto dal Sindaco, da due consiglieri comunali (uno di maggioranza e uno di minoranza), quattro patroni in rappresentanza di ciascuna barca e quattro esperti. Il Comitato avrà anche il compito di promuovere non solo il Palio di San Ranieri, ma più in generale l’attività remiera giovanile. Inoltre è stato rivisto il regolamento della gara, che non era stato più aggiornato dal 1999».

«Oltre al nuovo regolamento – prosegue Bedini – ricordo che per il secondo anno, il Palio sarà preceduto dal corteo fluviale che accompagnerà lungo l’Arno la Pala di San Ranieri con 4 imbarcazioni e 20 figuranti con costumi storici che si rifanno al periodo della Battaglia di Lepanto del 1571. Si tratta di una novità introdotta lo scorso anno: i personaggi rappresentati dai nuovi costumi sono i 16 rappresentanti dei colori dei quattro quartieri di Pisa, ciascuno con 2 marinai, una madonna e un alfiere, e i personaggi che costituiscono l’istituto organizzativo-gestionale, con la figura del Magistrato alle Acque e dei Deputati alle feste. I 20 nuovi costumi sono stati disegnati appositamente per il corteo del Palio e ne costituiscono il nucleo di partenza che verrà implementato nei prossimi anni con ulteriori investimenti da parte dell’Amministrazione Comunale. Si ringrazia Salvatore Pisano, presidente della Port Authority di Pisa Srl, per la collaborazione fornita per le imbarcazioni di servizio e per il supporto logistico per le attività svolte sull’Arno».

Il Palio di San Ranieri è un evento di rievocazione storica che fa parte delle Tradizioni della storia e dell’identità di Pisa. L’Amministrazione Comunale organizza il 17 giugno, in occasione della Festa del Santo Patrono Ranieri, un Palio remiero che si svolge sulle acque del fiume Arno tra quattro imbarcazioni, che si rifanno alle antiche “Galere Stefaniane”, fregate dell’Ordine dei Cavalieri di Santo Stefano. La rievocazione storica trae le proprie origini dal Palio in onore del Patrono ideato e promosso nel 1935 dalla locale sezione ENAL. L’evento di rievocazione si colloca cronologicamente nel XVI secolo, nel periodo della battaglia di Lepanto del 7 ottobre 1571. La gara è disputata in Arno su un percorso di 1.500 metri, in controcorrente, dalle imbarcazioni abbinate ai quattro quartieri storici della città, come definiti negli anni ’30 del 19: San Francesco con il colore giallo, San Martino con il rosso, Santa Maria con il celeste e Sant’Antonio con il verde.

Il programma. Alle ore 18.00 è prevista la partenza, dal Ponte della Cittadella, del corteo fluviale che giungerà intorno alle 18.15 allo Scalo Renaioli: qui è previsto lo sbarco dei figuranti, con il trasferimento di alcuni di loro sul barcone di arrembaggio. Alle 18.30 il sorteggio delle corsie d’acqua e alle 19.00 la partenza della competizione. Alle 19.30, infine, presso lo Scalo dei Renaioli, la cerimonia di consegna del Palio.

Gli equipaggi. Ogni “fregata” è composta da otto vogatori, il timoniere e il montatore. Quest’ultimo, al traguardo, ha il compito di arrampicarsi su uno dei 4 canapi che raggiungono la sommità di un pennone alto 10 metri e afferrare il palio azzurro, simbolo della vittoria. Due (simbolici) paperi, invece, rappresentano il poco ambito riconoscimento per gli ultimi classificati. Questa particolare modalità di assegnazione della vittoria si ispira all’impresa di Lepanto quando le truppe cristiane, una volta abbordata l’ammiraglia turca, si impadronirono della fiamma da combattimento posta sul pennone dell’imbarcazione saracena.

Barca rossa (San Martino): Marco Bellani (timoniere), Tommaso Carmignani, Gregorio Menicagli, Ferdinando Martirani, Edoardo Scatena , Leonardo Pioli, Nicola Paolicchi, Sasha Sicurani, Simone Miccoli; montatore Michele Ognibene. Madrina Ginevra Agostini, rematori da parata Elia Pellegrini, Mattro Pratelli. Coordinatore Massimo Bellani.

Barca gialla (San Francesco): Gianluca Santi, Vito Saggese, Michele Pratesi, Mirco Fabozzi, Davide Del Carratore, Lorenzo Cavatorta, Federico Figuccia, Matteo Mattei. timoniere Riccardo Pellegrini; montatore Nicola Rizzo; allenatore Andrea Cini.

Barca celeste (Santa Maria): Gabriele Ciulli (timoniere), Edoardo Margheri, Mirko Barbieri, Edoardo Pagni, Emanuele Giarri, Lorenzo Pagni, Flavio Ricci, Edoardo Bellani, Francesco Vaselli; montatore Joel Solomon Devine. Allenatore Edoardo Margheri.

Barca verde (Sant’Antonio): Alessio Mollica (timoniere), Lapo Vitarelli, Matteo Gadducci, Daniele Sbrana, Simone Barandoni, Tommaso Del Lucchese, Andrea Martelli, Tommaso Simoni, Matteo Colombini; montatore Samuele Schinella. Allenatore Federico Micaelli.

Modifiche alla viabilità per il Palio di San Ranieri. Per consentire lo svolgersi della manifestazione sono previste le seguenti modifiche al traffico:

– Ponte della Fortezza, corsia con direzione Nord-Sud: chiusura al transito veicolare, dalle ore 17.00 alle ore 22.00 del 17 giugno;

– Lungarno Galilei: chiusura al traffico veicolare del tratto tra il Ponte della Fortezza e Palazzo Lanfranchi, dalle ore 17.00 alle ore 22.00; divieto di sosta con rimozione coatta eccetto veicoli dell’ organizzazione, dalle ore 14.00 alle ore 22.00 nel tratto compreso tra il Ponte della Fortezza e il Palazzo Lanfranchi.

– Via Bovio: divieto di immissione sul Lungarno Galilei e istituzione del senso unico alternato a vista con diritto di precedenza al senso normalmente in vigore, a bassa velocità, adottando tutte le cautele del caso, dalle ore 17:00 alle ore 22:00 del 17 giugno

– Piazza Solferino civ 1: divieto di sosta con rimozione coatta per consentire posizionamento mezzo commerciale come previsto da piano del commercio. Abrogazione provvisoria dello stallo riservato a veicoli a servizio di persone diversamente abili e spostamento dello stesso nelle immediate vicinanze

– Divieto a tutti i veicoli di immettersi nei Lungarni interessati dal provvedimento, al momento del passaggio del corteo;

– Di lasciare aperta alla normale circolazione, la corsia di marcia lato est del Ponte della Fortezza, ovvero quella che dal Lungarno Fibonacci porta al Lungarno Buozzi;

– Le auto parcheggiate sul Lungarno chiuso al traffico veicolare, potranno circolare, solo in uscita per la via più breve, procedendo a velocità moderata (passo d’uomo), adottando tutte le cautele del caso e secondo le indicazioni dalla Polizia Municipale;

– Nel periodo di chiusura al traffico, sarà consentito il transito ai TAXI, a bassa velocità, esclusivamente per il trasporto dei clienti agli alberghi ubicati all’interno del percorso chiuso.

Modifiche alla viabilità per la Fiera di San Ranieri. Per la festa del Patrono, San Ranieri, appuntamento con la tradizionale fiera che quest’anno si svolge per tutta la giornata di sabato 17 giugno sul tratto di via Dini, via Corsica e piazza dei Cavalieri, con susseguente variazioni al traffico veicolare nelle suddette strade e zone limitrofe alla Fiera.

Per consentire lo svolgersi della manifestazione saranno quindi adottati i seguenti provvedimenti alla viabilità, validi dalle ore 06 alle ore 22 del giorno 17 giugno:

– Piazza Cavallotti lato via Santa Maria: divieto di sosta con rimozione coatta;

– Via Corsica compresa la parte Nord di Piazza Buonamici: divieto di sosta con rimozione coatta e chiusura al traffico veicolare ad eccezione dei veicoli di proprietà dei partecipanti alla fiera per il trasporto delle strutture necessarie alla vendita e veicoli in emergenza;

– Piazza dei Cavalieri: chiusura al traffico veicolare, ad accezione dei veicoli di proprietà dei partecipanti alla fiera per il trasporto delle strutture necessarie alla vendita e veicoli in emergenza;

– Via U. Dini, da Piazza dei Cavalieri a Piazzetta Vallerini: divieto di sosta con rimozione coatta e chiusura al traffico veicolare ad eccezione dei veicoli di proprietà dei partecipanti alla fiera per il trasporto delle strutture necessarie alla vendita e veicoli in emergenza;

– Via Dini tratto da Piazzetta Vallerini a Piazza San Felice: istituzione del senso unico alternato a vista con diritto di precedenza secondo il senso di marcia normalmente vigente, a bassa velocità ed adottando tutte le cautele del caso;

– Via Consoli del Mare: istituzione del senso unico alternato a vista con diritto di precedenza secondo il senso di marcia normalmente vigente, a bassa velocità ed adottando tutte le cautele del caso, al fine di consentire l’uscita da parte dei residenti ed autorizzati sulla Via Canto del Nicchio;

– Via S. Frediano: istituzione del divieto di transito eccetto residenti con accesso alle proprietà laterali e istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta;

– Via Oberdan: sospensione dell’area pedonale per tutta la durata della manifestazione in atto mantenendo il “pilomat” in posizione abbassata.

Last modified: Giugno 15, 2023