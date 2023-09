Palazzo della Provincia: “Accelerare i lavori, non c’è tempo da perdere”

Scritto da admin• 2:48 pm• Pisa, Attualità, Tutti

“Dopo gli annunci del presidente Angori vediamo purtroppo che l’atteso intervento di riqualificazione al Palazzo della Provincia non si è ancora sbloccato, ma i lavori devono partire, non c’è più un minuto da perdere!”. Con un accorato appello il presidente di Confcommercio Provincia di Pisa Stefano Maestri Accesi chiede di accelerare i tempi della ristrutturazione del Palazzo della Provincia in piazza Vittorio Emanuele II.

“Abbiamo perso il conto degli appelli e dei solleciti, e anche quando sembra che la partenza dei lavori sia imminente inspiegabilmente tutto si blocca, lasciando la zona in preda all’abbandono, al degrado e all’incuria. Quelle impalcature sono una ferita nel cuore di una delle piazze più importanti e della città e sinceramente ci siamo stancati di vederla in queste desolanti condizioni, siamo pronti a fare la nostra parte per restituirgli il decoro che merita”.

“Inseriamo nel progetto una galleria commerciale” rilancia Maestri Accesi “destiniamo i fondi del Palazzo situati al piano terra a nuove attività di qualità e a grandi firme, che potrebbero usufruire di uno spazio davvero appetibile in un edificio storico completamente riqualificato e situato nel pieno centro della città. Da parte nostra siamo disponibili a metterci immediatamente al lavoro per intercettare aziende e imprese interessate e a farci promotori di questa straordinaria opportunità, anche considerando i circa 18 milioni di persone che ogni anni transitano dalla zona della stazione verso il centro”.

“Il restyling del Palazzo rischia di non essere sufficiente” ribadisce il direttore di Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli. “Se vogliamo veramente investire su un’area che riteniamo strategica per l’accesso alla città e in particolare per l’asse di Corso Italia dobbiamo renderla innanzitutto più fruibile, decorosa e attraente, proprio a partire dall’insediamento di attività di qualità. Dove ci sono saracinesche alzate e vetrine accese aumenta la sicurezza, questo è certo, e siamo convinti che questa sia la strada da seguire per contrastare una situazione di degrado diventata inaccettabile per la vivibilità dell’intera zona. Sarebbe un segnale visibile e concreto di un cambiamento e di un’inversione di rotta”.

