Palazzo Blu, domenica 25 maggio, ingresso libero alla collezione permanente

PISA – In occasione della XV giornata ADSI, Associazione Dimore Storiche Italiane, domenica 25 maggio il museo di Palazzo Blu sarà aperto con ingresso gratuito alle sue collezioni per tutta la giornata.

Alle ore 15, nell’auditorium è prevista una conferenza di Stefano Renzoni e Federico Tognoni su Nicola Torricini, importante pittore e decoratore della seconda metà dell’Ottocento che ha lavorato anche in alcuni ambienti del palazzo, come la prestigiosa sala da pranzo o la ex biblioteca del piano terra.

Resta a pagamento la mostra Razza Umana, attualmente in corso nei consueti locali del piano terra e del primo piano.

La conferenza è organizzata da ADSI e per partecipare è necessario prenotarsi sul sito dell’Associazione Dimore Storiche ( www.associazionedimorestoricheitaliane.it/ ).

Per info palazzoblu.it

