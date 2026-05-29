Palazzo Blu, con la mostra sui fratelli Gioli ingresso gratuito anche al museo e alla mostra su Piero Macola

Written by Redazione• 3:11 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA – Una grande mostra dedicata alla pittura post macchiaiola a Pisa tra Ottocento e Novecento, con oltre cento opere e prestiti provenienti da importanti musei italiani. È I fratelli Gioli e la pittura a Pisa tra Ottocento e Novecento, l’esposizione allestita a Palazzo Blu che racconta la stagione artistica nata dall’eredità della “macchia” e sviluppata tra la fine dell’Ottocento e i primi decenni del Novecento.

Curata da Stefano Renzoni, con una selezione di disegni a cura di Bianca Cerrina Feroni, la mostra è dedicata ai pittori post macchiaioli, artisti che dopo Giovanni Fattori, Telemaco Signorini e i Macchiaioli storici portarono avanti la rivoluzione della luce, del paesaggio e della pittura dal vero.

Fulcro del percorso sono le opere di Francesco e Luigi Gioli, figure centrali di questa stagione artistica. Attorno ai due fratelli si sviluppa un racconto più ampio sulla pittura a Pisa e nel territorio toscano, con dipinti di Adolfo e Angiolo Tommasi, Plinio Nomellini, Amedeo Lori, Spartaco Carlini e molti altri protagonisti del panorama figurativo tra Pisa, Livorno e Firenze.

L’esposizione restituisce un mondo artistico ricco di relazioni, incontri e influenze, intrecciato con nomi celebri dell’arte italiana dell’epoca, da Vittorio Corcos a Vincenzo Cabianca, da Diego Martelli a Giovanni Fattori.

In mostra anche importanti prestiti provenienti da istituzioni di rilievo nazionale, tra cui le Gallerie degli Uffizi, Palazzo Pitti e la Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea di Roma, insieme a opere di collezioni private raramente accessibili al pubblico.

Per tutto il mese di giugno, acquistando il biglietto della mostra I fratelli Gioli e la pittura a Pisa tra Ottocento e Novecento, Palazzo Blu offre gratuitamente anche l’ingresso all’esposizione permanente del museo, con le sale della dimora storica e il Cristo e la Samaritana al pozzo di Artemisia Gentileschi, e alla mostra Piero Macola. Paesaggi di vita.

Tre percorsi, un solo biglietto. Per informazioni: palazzoblu.it

Last modified: Maggio 29, 2026