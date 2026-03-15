Oscar Hiljemark: “Una vittoria che ci voleva per tutti”

Written by Redazione• 5:43 pm• Pisa SC

PISA – Il tecnico nerazzurro Oscar Hiljemark commenta il successo della squadra nerazzurra contro il Cagliari, la prima della sua gestione.

di Antonio Tognoli

“Le scelte derivano dal lavoro settimanale. Canestrelli e Tramoni l’ho visti bene in settimana e li ho fatti partire dall’inizio. Il cartellino rosso a Durosinmi ha cambaito la partita, siamo andati in difficoltà, ma la squadra mi è piaciuta“.

“Nel secondo tempo seppur con un’uomo in meno abbiamo creato quattro cinque palle gol di cui due gol del nostro capitano che oggi ha giocato benissimo. Sono contento per il capitano che ha trovato le due reti. Ci voleva per tutti, adesso bisogna pensare già al lavoro della prossima partita, la strada è ancora lunga“.

“Sono molto contento e orgoglioso soprattutto nei primi venti minuti di gara. Questa vittoria è per i tifosi e per i ragazzi che fanno un lavoro pazzesco tutti i giorni“.

Last modified: Marzo 15, 2026