Antonio Caracciolo: “Abbiamo una sola strada, crederci fino alla fine”

Written by Redazione• 6:07 pm• Pisa SC

PISA – Il protagonista della giornata di domenica alla Cetilar Arena è stato Antonio Caracciolo, che ha realizzato la sua prima doppietta in carriera conquistato l’MVP del match ed ha aiutato la sua squadra a conquistare i tre punti.

“Abbiamo reagito e l’importante oggi era vincere. Adesso dobbiamo dare tutto fino alla fine. Mancano nove partite e pensare a lottare così e poi vedremo cosa accade. Sappiamo cbe non è facile ma dobbiamo provarci. Finire bene darà la possibilità di affrontare il futuro in maniera diversa“.

“Ho fatto due gol, ho provato fino all’ultimo a fare anche il terzo, ma ero cotto“.

“I momenti complicati sono stati alla base di questa stagione. Quello che è stato è stato adesso bisogna cercare però di cancellare tutto e provare a fare il miracolo“

“I due gol li dedico a mia moglie e ai miei due bambini. Oggi erano al campo e la mia gioia la voglio condividere con loro“.

Last modified: Marzo 15, 2026