Oscar Hiljemark: “Nel primo tempo siamo partiti con l’approccio sbagliato”

Written by admin• 9:26 pm• Pisa SC

FIRENZE – Nel dopo gara l’allenatore svedese del Pisa Sporting Club Oscar Hiljemark analizza la sconfitta del Franchi contro la Fiorentina.

di Antonio Tognoli

“Nel primo tempo siamo entrati in campo con la paura. Ed in una partita come oggi l’ingresso in campo doveva essere diverso. Il nostro obiettivo è quello di salvarci, lo possiamo fare a patto che giochiamo come nel secondo tempo“.

“All’intervallo ho detto ai ragazzi che dovevamo cambiare atteggiamento e fare quello che avevamo fatto in settimana. Nel primo tempo abbiamo sbagliato in entrambe le fasi. Nella ripresa siamo andati meglio, ma quando creiamo occasioni, poi dobbiamo segnare“.

Last modified: Febbraio 23, 2026