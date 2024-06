Oreste Sabatino Segretario provinciale Pd di Pisa commenta il risultato delle elezioni Europee

Scritto da admin• 4:21 pm• Pisa, Politica

PISA – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa del Segretario provinciale del PD di Pisa, Oreste Sabatino

“Siamo lieti di annunciare che il PD si è confermato il primo partito nella provincia di Pisa, ottenendo il 32% dei consensi, mentre a Pisa città abbiamo raggiunto addirittura il 33,5%, con Fdi come secondo partito distanziato di undici punti. In un contesto europeo in cui le forze sovraniste e nazionaliste stanno avanzando, credo che questo sia un bel segnale proveniente dalla nostra comunità. Il risultato ottenuto in provincia di Pisa ha contribuito significativamente a rendere il PD la prima forza politica regionale. Voglio ringraziare di cuore tutte le volontarie e i volontari, le candidate e i candidati che hanno lavorato instancabilmente per raggiungere il miglior risultato possibile, così come la segretaria Elly Schlein per il suo impegno costante. Desidero inoltre esprimere un ringraziamento speciale ad Antonio Mazzeo, che si è candidato per portare Pisa in Europa. Nonostante non sia stato eletto, il suo risultato nella nostra provincia lo colloca al primo posto tra i candidati del PD e al secondo posto generale dopo la Meloni. Auguro a tutti gli eletti buon lavoro, con la certezza che si impegneranno per costruire un’Europa più coesa, solidale e unita. Ora attendiamo fiduciosi i risultati delle elezioni amministrative“, conclude Sabatino.

Last modified: Giugno 10, 2024