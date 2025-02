Ordinanza Piazza La Pera bocciata dal Tar, La città delle persone: “Conti si occupi della sicurezza e lasci in pace famiglie e locali”

Written by admin• 11:57 am• Pisa, Politica

PISA – “La bocciatura dell’ordinanza su piazza La Pera da parte del TAR mostra in modo evidente l’assurdo ed estemporaneo modo di governare della destra e di Conti che, per non affrontare i problemi veri, se ne inventano di inesistenti su cui spostare l’attenzione dell’opinione pubblica”. Ad affermarlo i consiglieri comunali Paolo Martinelli, Gianluca Gionfriddo ed Emilia Lacroce.

“Purtroppo questa evidenza, i cittadini la pagano con un ulteriore aggravio di costi legali. Piazza La Pera è una delle piazze più vitali e intergenerazionali della città, dove convivono studenti e famiglie e i locali offrono una proposta diversificata. Era assurdo, anziché lavorare sulla mediazione sociale e sugli equilibri tra coloro che vivono la piazza, pensare a un’ordinanza anti asporto e anti movida proprio lì, spendendo anche soldi pubblici per degli steward che ne controllassero l’attuazione, quando invece ci sono intere zone della città davvero insicure e degradate. Il Tar dice esattamente quello che noi e tanti cittadini abbiamo denunciato fin da subito, sulla stampa e con atti in Consiglio comunale: quell’ordinanza non aveva i presupposti oggettivi per essere emessa. Ora Conti lasci in pace i locali, le famiglie e i giovani che animano quella bella piazza e si occupi dei veri problemi di degrado e sicurezza in città.

