Servizio civile, disponibili 16 posti nel Parco

PISA – Formazione immersi nella natura: per l’anno 2025/2026 il Parco di Migliarino San Rossore Massaciuccoli mette a disposizione 16 posti per volontari di servizio civile universale.

Un’esperienza di un anno possibile grazie al finanziamento del dipartimento delle politiche giovanili e all’impegno del centro nazionale per il volontariato e di Arci servizio civile. Possono fare domanda giovani tra i 18 ed i 29 anni non compiuti: per i partecipanti sarà sia un’occasione per crescere professionalmente ed apprendere tecniche e modalità spendibili nel mondo del lavoro, sia un momento di educazione alla cittadinanza attiva, alla solidarietà ed al volontariato.

Sono due i progetti nel Parco: ‘Condividere per aiutare il mondo’, con 12 posti nella Tenuta di San Rossore divisi tra le sedi di Palazzo Rondeau e Palazzo degli Stalloni, e ‘Pisa a tutto mondo 2025’ con 4 posti presso il centro visite del Parco a La Brilla di Massarosa. Tra i compiti che i ragazzi si troveranno ad affrontare, affiancati da personale professionale, ci saranno: la raccolta di informazioni su flora e fauna, la promozione e la comunicazione dei valori del Parco a cittadini e fruitori, il monitoraggio dei sentieri, il supporto all’organizzazione di convegni, mostri ed eventi che valorizzano l’ambiente, e tanto altro.

La durata è di 1 anno non rinnovabile, ai partecipanti verrà riconosciuto un assegno mensile da 507,30 euro, copertura assicurativa, attestato di partecipazione, crediti formativi, la valorizzazione dell’esperienza nei concorsi pubblici. Si può fare domanda online sul sito https://domandaonline.serviziocivile.it, c’è tempo fino alle 14 del 18 febbraio. Altre informazioni sono a disposizione sul sito del Parco e del CNV. Contatti di riferimento nel Parco: Andrea Balestri telefono 050/539380, mail a.balestri@sanrossore.toscana.it

