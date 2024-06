Ordinanza del Sindaco per il controllo dell’alcol e della sicurezza nella zona della stazione

Scritto da admin• 6:12 pm• Pisa, Attualità

PISA – Il sindaco di Pisa Michele Conti, ha recentemente firmato un’ordinanza volta a migliorare la sicurezza e la qualità della vita nella zona della stazione.



L’obiettivo principale è contrastare disturbi alla quiete urbana causati dall’abuso di alcol e dalla detenzione di contenitori in vetro potenzialmente pericolosi come bottiglie e bicchieri.

L’ordinanza proibisce, dalle 16:00 alle 24:00 fino al 18 agosto, la vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche nei minimarket, negozi di vicinato e distributori automatici situati in specifiche strade e aree pubbliche. Queste includono piazza della Stazione, viale Antonio Gramsci, via Pietro Mascagni, via Filippo Corridoni (da piazza della Stazione a via Cristoforo Colombo), via Cristoforo Colombo, via Giacomo Puccini, via Amerigo Vespucci (da via Giacomo Puccini a via Cristoforo Colombo), viale Filippo Bonaini (da viale Antonio Gramsci a via Cristoforo Colombo), via Gian Battista Queirolo e piazza Vittorio Emanuele II.

Nelle stesse aree e negli stessi orari è vietata anche la consumazione di bevande alcoliche e superalcoliche in spazi pubblici, ad eccezione di quella nei pubblici esercizi e nelle loro pertinenze. È inoltre proibita la somministrazione di bevande, alcoliche e non, in contenitori di vetro all’esterno e nelle vicinanze dei pubblici esercizi, così come la vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro.

Per chi viola l’ordinanza è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria che va da 25 a 500 euro. In caso di recidiva, può essere disposta la chiusura dell’esercizio per un periodo da 5 a 15 giorni. Dalle 24:00 alle 6:00 di tutti i giorni, sono in vigore le disposizioni nazionali che vietano la vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche negli esercizi di vicinato, come previsto dall’art. 54 della L. 120/2010.

Last modified: Giugno 28, 2024