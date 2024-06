Interventi di ripristino delle scogliere: Pisa investe per la sicurezza del litorale

Scritto da admin• 6:13 pm• Pisa, Attualità

PISA – Il Comune di Pisa ha avviato i lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino delle scogliere tra piazza Sardegna e il bagno Foresta, con un finanziamento complessivo di 210 mila euro, di cui 110 mila a carico del Comune e 100 mila dalla Regione Toscana.

L’intervento, eseguito via mare per evitare interferenze con le attività balneari, sarà completato entro domenica 30 giugno con l’arrivo di un’imbarcazione dedicata. Il Sindaco Michele Conti ha dichiarato che questi interventi rispondono alle necessità di sicurezza del litorale dopo le mareggiate dell’anno scorso, auspicando ulteriori investimenti regionali per garantire la stabilità dell’abitato di Marina di Pisa e la sicurezza dei cittadini.

Last modified: Giugno 28, 2024