PISA – Il giorno dopo la gara disputata all’Olimpico Grande Torino non poteva mancare la partita raccontata in rima del nostro poeta Sandro Cartei nell’angolo della poesia tutto nerazzurro.
ORA ASPETTIAMO IN GLORIA LA PRIMA VITTORIA
Il Pisa affronta i granata, allo Stadio Olimpico Grande Torino
Fa un po’ di turnover, mister Gilardino
I nerazzurri tremano in avvio, ma vengono salvati dalla traversa
Anche Akinsanmiro fa la stessa cosa, ma per noi, la sorte è diversa
Raccoglie Leris, che serve il nostro “Stefanone”
Al volo, realizza il suo primo gol in A, una bella emozione
I ragazzi prendono fiducia, e ripartono in contropiede
Vural viene atterrato, e l’arbitro, il rigore concede
Moreo va su dischetto, e realizza con freddezza
Non si accontenta del primo gol, fa addirittura doppietta
Sul finire del primo tempo, il Pisa un po’ s’addormenta
E il Torino, scatena una tormenta
Prima Simeone, segna di testa con una parabola arquata
Poi è la volta di Adams, e la partita, è pareggiata
Nel secondo tempo, regna l’equilibrio
I nostri ragazzi la portano in fondo, con spirito di sacrificio
Ora c’è soltanto una cosa, che aspettiamo in gloria
Ovvero, la prima vittoria