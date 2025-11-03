Written by admin• 7:57 am• Pisa SC

PISA – Il giorno dopo la gara disputata all’Olimpico Grande Torino non poteva mancare la partita raccontata in rima del nostro poeta Sandro Cartei nell’angolo della poesia tutto nerazzurro.

ORA ASPETTIAMO IN GLORIA LA PRIMA VITTORIA

Il Pisa affronta i granata, allo Stadio Olimpico Grande Torino

Fa un po’ di turnover, mister Gilardino

I nerazzurri tremano in avvio, ma vengono salvati dalla traversa

Anche Akinsanmiro fa la stessa cosa, ma per noi, la sorte è diversa

Raccoglie Leris, che serve il nostro “Stefanone”

Al volo, realizza il suo primo gol in A, una bella emozione

I ragazzi prendono fiducia, e ripartono in contropiede

Vural viene atterrato, e l’arbitro, il rigore concede

Moreo va su dischetto, e realizza con freddezza

Non si accontenta del primo gol, fa addirittura doppietta

Sul finire del primo tempo, il Pisa un po’ s’addormenta

E il Torino, scatena una tormenta

Prima Simeone, segna di testa con una parabola arquata

Poi è la volta di Adams, e la partita, è pareggiata

Nel secondo tempo, regna l’equilibrio

I nostri ragazzi la portano in fondo, con spirito di sacrificio

Ora c’è soltanto una cosa, che aspettiamo in gloria

Ovvero, la prima vittoria

