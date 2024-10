Allattamento al seno: un incontro di sostegno e condivisione a Volterra e Pontedera

Scritto da admin• 4:10 pm• Attualità, Pontedera, Salute

PISA- Nella sezione di ostetricia dell’ospedale di Volterra, molte neo e future mamme hanno partecipato all’incontro “Il contatto in sicurezza nell’allattamento”, presentato da Elisa Faldini, responsabile dei consultori dell’Alta Val di Cecina, con l’intervento di Filippo Pistolesi, pediatra di famiglia, che ha discusso di allattamento e disostruzione delle vie aeree. Le ostetriche dell’ASL hanno condotto un’attività ludica e riflessioni sull’importanza dell’allattamento. Era presente anche la direttrice della Zona distretto, Patrizia Salvadori. L’incontro ha inoltre offerto l’occasione di annunciare l’inserimento del massaggio neonatale nel prossimo corso di accompagnamento alla nascita a Volterra.

Partecipazione altrettanto alta si è registrata a Pontedera, dove la Settimana dell’allattamento materno ha visto la presenza di numerosi genitori che si sono riuniti nella biblioteca comunale per un incontro dedicato alle esperienze di lettura e primo soccorso, organizzato in collaborazione con il personale del 118 e la biblioteca stessa. L’incontro ha fornito informazioni su come attivare la catena di soccorso e sul progetto “Nati per leggere”. Tra i partecipanti, Patrizia Scida, responsabile del consultorio di Pontedera, Carla Cocilova, assessore del comune, e le coordinatrici Greta Ghio ed Elena Boccanera.

La settimana mondiale dell’allattamento è promossa in Italia dal Movimento allattamento materno italiano, con l’intento di sostenere, promuovere e sensibilizzare l’opinione pubblica sull’allattamento al seno. L’edizione 2024 si svolge dal 1 al 7 ottobre con il motto “Stop alle disuguaglianze, sostegno a 360 gradi”.

Le pratiche di alimentazione hanno un forte impatto sulla salute infantile, perciò l’allattamento deve essere visto non solo come una questione femminile, ma come una responsabilità sociale, un lavoro di squadra. L’obiettivo della Settimana mondiale per l’allattamento è radicare questi concetti e garantire l’allattamento come questione di salute pubblica, sostenuta da tutta la comunità.

Ottobre 7, 2024