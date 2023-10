Open Day menopausa: visite gratuite e un incontro pubblico

Scritto da admin• 11:51 am• Pisa, Attualità, Tutti

PISA – C’è anche l’Aoup fra gli oltre 130 ospedali del network Bollini rosa nei quali Fondazione Onda, l’Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, ha promosso l’(H)-Open Day dedicato alla menopausa per il 18 ottobre, per informare la popolazione femminile sui cambiamenti che accompagnano la menopausa e sulle strategie comportamentali, diagnostiche e terapeutiche che consentono non solo di migliorare i disturbi che connotano le problematiche a breve termine, ma anche di prevenire e ridurre le complicanze a medio-lungo termine, come le malattie cardiovascolari, l’osteoporosi e le demenze.

La menopausa segna infatti la fine della capacità riproduttiva nella donna e rappresenta un periodo molto delicato, associato a una maggiore vulnerabilità fisica e psicologica. La mancanza degli estrogeni provoca alterazioni a livello del metabolismo osseo, lipidico e glucidico che incrementano il rischio delle patologie sopra elencate oltre a diabete, sovrappeso e obesità. Pertanto, visto il progressivo allungamento dell’aspettativa di vita, è opportuno trascorrere questa lunga stagione che precede la senescenza con serenità e il più possibile in salute grazie all’adozione di uno stile di vita sano e attivo, di appropriate misure di diagnosi precoce e un ampio ventaglio di terapie ormonali sostitutive personalizzate, ove necessarie.

Tutti gli ospedali del network proporranno servizi gratuiti clinico-diagnostici e informativi alla popolazione femminile.



Ecco l’offerta in Aoup:

Tutte le visite si terranno all’Edificio 5, II piano – Ospedale Santa Chiara (con p renotazione obbligatoria al numero 050/993681 dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 14, specificando “iniziativa Bollini rosa. Le prenotazioni avverranno in ordine cronologico fino a esaurimento dei posti disponibili)

Colposcopia: il 13 e il 20 ottobre, dalle 11.30 alle 12.30;

Vulvoscopia: il 17 ottobre dalle 11.30 alle 12.30.

Il 18 ottobre, invece, si terrà il convegno dal titolo: “Benessere sul luogo del lavoro…anche in menopausa” (Officine Garibaldi, dalle 15 alle 17).

Durante l’incontro multidisciplinare e multiprofessionale vi sarà la possibilità di interagire direttamente con i professionisti (ginecologo, ostetrica, cardiologo, anestesista); verrà somministrato un questionario per aiutare la donna a individuare precocemente la sintomatologia tipica della menopausa e verranno presentati tutti i servizi aziendali dedicati con le relative modalità di accesso. Verranno inoltre offerte dimostrazioni pratiche delle tecniche di medicina complementare.

Anche in questo caso è fortemente raccomandata la prenotazione, sempre al numero 050/993681 dal lunedì al venerdì (dalle 12 alle 14 – fino al 16 ottobre)

Le iniziative in Aoup sono coordinate dalla referente aziendale per i Bollini rosa Federica Marchetti

