Open Day all’Ufficio Anagrafe alla Sesta Porta: sabato 5 aprile

PISA – Sabato 5 aprile, l’Ufficio Anagrafe della Sesta Porta aprirà straordinariamente per un Open Day dedicato ai servizi anagrafici e alla consegna delle tessere elettorali per i nuovi residenti e i cittadini comunitari. Durante l’orario indicato, verranno rilasciati fino a 50 numeri per garantire il servizio, coprendo le urgenze e permettendo di ottenere carte di identità, autentiche e certificati anagrafici. Tuttavia, non sarà possibile effettuare pratiche per il cambio di residenza anagrafica.

Inoltre, sarà possibile richiedere il duplicato della tessera elettorale in caso di smarrimento o esaurimento degli spazi. Per farlo, basterà presentarsi allo sportello con un documento di identità valido.

«In vista delle elezioni referendarie che si terranno l’8 e 9 giugno – afferma l’assessore ai servizi demografici del Comune di Pisa, Gabriella Porcaro – abbiamo organizzato questa iniziativa per migliorare l’accesso ai servizi, in particolare per coloro che non possono recarsi in ufficio durante la settimana a causa degli orari di lavoro. Invito quindi tutti i cittadini, e in particolare i nuovi residenti, a cogliere questa opportunità per garantire che siano correttamente registrati e possano votare senza difficoltà. Inoltre, ricordo che dal 3 agosto 2026 la carta di identità cartacea non sarà più valida, quindi sarà necessario sostituirla con la Carta di Identità Elettronica (CIE). L’Open Day del 5 aprile potrà essere anche un’occasione utile per questo».

Durante la giornata del 5 aprile, saranno distribuite le tessere elettorali ai nuovi residenti del Comune di Pisa (registrati tra il 1° luglio 2024 e il 20 gennaio 2025), per consentire loro di votare nelle prossime consultazioni referendarie, previste per il 2025. Potranno ritirare la tessera elettorale anche i cittadini comunitari residenti che si sono registrati nelle liste aggiunte per il Parlamento Europeo o per le elezioni comunali.

Gli orari di apertura dell’Ufficio Elettorale sono:

Da lunedì a venerdì: 08:30 – 12:30

Martedì e giovedì: 14:30 – 16:30

Per ritirare le tessere elettorali anche per conto di altre persone, è necessario presentare:

Il proprio documento di identità in originale.

Una copia dei documenti di identità delle persone interessate (passaporto, carta di identità o patente)

