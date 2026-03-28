Open Day al Nido Aziendale “Eureka”: un ambiente educativo d’eccellenza

Written by Redazione• 7:13 am• Pisa, Eventi/Spettacolo

PISA – Un invito a non guardare lontano, perché le migliori opportunità sono spesso più vicine di quanto si pensi. È questo il messaggio che accompagna l’Open Day organizzato dal nido d’infanzia aziendale “Eureka”, promosso dalla Società Cooperativa Sociale Gialla in collaborazione con il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR).

L’evento si terrà nelle giornate del 14 e 22 aprile, dalle 17:30 alle 18:30, e rappresenta un’importante occasione per famiglie e genitori interessati a conoscere da vicino la realtà educativa del nido.

Un’esperienza educativa da vivere. Durante l’Open Day, i partecipanti avranno la possibilità di visitare gli spazi del nido “Eureka”, conoscere il personale educativo e approfondire il progetto pedagogico che guida le attività quotidiane. L’obiettivo è offrire un ambiente sicuro, accogliente e stimolante, capace di accompagnare i più piccoli nelle prime fasi della crescita.

Un servizio pensato per le famiglie. Il nido aziendale nasce per rispondere concretamente alle esigenze delle famiglie, in particolare di chi lavora all’interno del CNR, offrendo un servizio di qualità che concilia vita lavorativa e cura dei figli. L’Open Day diventa quindi un momento fondamentale per conoscere nel dettaglio l’organizzazione, i servizi offerti e le modalità di iscrizione.

Informazioni utili. La partecipazione all’evento è su prenotazione obbligatoria. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare: +39 327 72 15 805; asilonido@area.pi.cnr.it

Last modified: Marzo 28, 2026