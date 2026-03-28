Grandi numeri alla Mare-Thon del Litorale Pisano in una giornata plurisportiva

Written by Redazione• 7:43 am• Pisa, Eventi/Spettacolo, Sport, Tirrenia

TIRRENIA – Sold-out alla Pisa Half Mare-Thon del Litorale Pisano che domenica proporrà oltre alla mezza maratona anche la 10 km e a seguire il duathlon classico, inserito nel calendario nazionale della Fitri, gara silver rank no draft. Fra le tre prove si sfiorano i 600 iscritti che andranno a colorare Tirrenia, centro nevralgico della giornata plurisportiva.

Tra gli iscritti alla mezza maratona spicca la presenza di Giada Munia, seconda lo scorso anno mentre nella 10 km si prospetta una grande sfida fra Andrea Gesi, secondo nel 2025 e considerato tra i più forti podisti toscani su strada e Filippo Sodini, reduce dalla piazza d’onore al GP del Monteserra allestito, come la domenica di Tirrenia, dal Pisa Road Runners Club.

Nella prova podistica mancherà Domenico Passuello, sul podio nelle due precedenti prove individuali del Criterium Podistico Toscano (del quale la Pisa Mare-Thon del Litorale Pisano fa parte), ma la ragione è ampiamente giustificata. Campione uscente del duathlon, Passuello punta al bis nella prova che unisce 10 km di corsa, 40 in bici e altri 5 di corsa a piedi.



Appuntamento al Bagno Lido, con partenza da via vecchio Bigattiera per le due prove podistiche alle 9:00 (la 10 km avrà anche una versione non competitiva) e alle 13:15 per il duathlon. Le premiazioni riguarderanno i primi 3 assoluti e di categoria per la mezza, i primi 5 assoluti per la 10 km. Una domenica che nelle previsioni si prospetta davvero straricca di emozioni per tutto l’arco della giornata.

Eventi fortemente sostenuti dal Comune di Pisa, Confcommercio, Uisp e vari partners con percorsi disegnati per ridurre quasi a zero i disagi a cittadini, operatori ed ospiti, provenienti anche da altre regioni.



Last modified: Marzo 28, 2026