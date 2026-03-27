Il cantiere di Palazzo Bianchi Monzoni: alcuni chiarimenti da parte dell’Università di Pisa

Written by Redazione• 5:58 pm• Pisa, Attualità

PISA – In merito alle notizie recentemente diffuse riguardo al cantiere di Palazzo Bianchi Monzoni, sede del Dipartimento di Scienze politiche dell’Università di Pisa, l’Ateneo ritiene opportuno fornire alcuni chiarimenti.

L’Università segue con attenzione l’evolversi della situazione e comprende le preoccupazioni emerse. Allo stesso tempo, è necessario precisare che l’Ateneo, in qualità di stazione appaltante, è completamente estraneo alle controversie insorte tra le imprese coinvolte nell’esecuzione dei lavori.

Per quanto di propria competenza, l’Università opera nel pieno rispetto delle normative vigenti e provvede regolarmente al pagamento degli stati di avanzamento lavori (SAL) progressivamente maturati, secondo le procedure previste dalla legge.

L’Ateneo auspica sinceramente che la situazione possa risolversi in tempi rapidi, così da consentire la ripresa delle attività di cantiere e il completamento dell’intervento, e si riserva di tutelare la propria immagine, adottando opportune iniziative in tutte le sedi competenti.

Last modified: Marzo 28, 2026