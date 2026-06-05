Online la nuova versione di Visit Casciana Terme Lari

Written by Redazione• 3:56 pm• Casciana Terme Lari

CASCIANA TERME LARI – Si è svolto nei giorni scorsi nel Salone delle Terme di Casciana, l’evento di debutto dei prodotti a Denominazione comunale (De.Co.) del Comune di Casciana Terme Lari.

Un appuntamento molto partecipato, che ha registrato un ottimo riscontro da parte delle realtà produttive, associative e istituzionali coinvolte, confermando l’interesse del territorio verso un progetto nato con l’obiettivo di valorizzare le sue eccellenze, la sua identità e le sue tradizioni. La De.Co. rappresenta uno strumento di riconoscimento e promozione dei prodotti agroalimentari, delle manifestazioni e delle espressioni più autentiche e peculiari del territorio comunale.

In occasione dell’incontro sono state invitate le aziende che hanno presentato richiesta di iscrizione dei propri prodotti nel registro comunale De.Co., i presidenti delle associazioni legate alle manifestazioni e agli eventi iscritti all’albo comunale, oltre ai membri della commissione incaricata di valutare i prodotti agroalimentari proposti. Durante l’evento, l’Amministrazione comunale ha consegnato ai produttori la vetrofania ufficiale con il logo De.Co., invitandoli ad apporla sui propri prodotti e a promuoverla anche in occasione di eventi, fiere e manifestazioni. Un segno distintivo pensato per rendere immediatamente riconoscibili le eccellenze locali e rafforzare il legame tra prodotto, produttore e territorio.

La prima fase del progetto si è conclusa con l’iscrizione di 18 prodotti De.Co. inseriti nel Registro comunale. Parallelamente, sono state individuate dalla Giunta e iscritte nell’albo comunale 14 manifestazioni ed eventi rappresentativi della storia, della cultura e della vita comunitaria di Casciana Terme Lari.

«Con il debutto del progetto De.Co. compiamo un passo importante nel percorso di valorizzazione del nostro territorio», sottolinea l’assessore con deleghe a Turismo, Agricoltura e Associazionismo Fabrizio Marconi. «Non si tratta soltanto di riconoscere prodotti di qualità, ma di costruire un progetto di marketing territoriale capace di raccontare il territorio attraverso le sue eccellenze, le sue tradizioni e le persone che ogni giorno le portano avanti».

Tra gli obiettivi principali del progetto vi sono il lancio dei prodotti identificativi e peculiari, la promozione coordinata delle produzioni locali, lo sviluppo di nuove opportunità di marketing territoriale e la volontà di stimolare ulteriori produttori a presentare richiesta di iscrizione. L’ Amministrazione comunale guarda inoltre alla possibilità di creare, in futuro, un corner dedicato ai prodotti De.Co., da inserire in un supermercato della zona.

Il debutto della De.Co. rappresenta dunque solo la prima tappa di un percorso più ampio. Il Registro De.Co. rimane infatti aperto: nel corso dell’anno sarà prevista una nuova occasione di valutazione, con la convocazione della commissione per un secondo inserimento di prodotti agroalimentari. Un progetto che parte dalle radici del territorio, ma guarda al futuro, con l’obiettivo di rafforzare l’identità di Casciana Terme Lari e trasformare le sue eccellenze in un patrimonio condiviso, riconoscibile e sempre più valorizzato.

Last modified: Giugno 5, 2026