Cena sul Ponte sold out: tutto pronto per l’evento iconico dell’estate pisana

Written by Redazione• 3:10 pm• Pisa, Attualità, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA – I Lungarni sono pronti a fare da cornice alla Cena sul Ponte, l’evento che inaugura l’estate pisana, giunto alla 14esima edizione, organizzata da Confcommercio Pisa con i ristoratori di ConfRistoranti Confcommercio Pisa, la compartecipazione della Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest – Terre di Pisa, il patrocinio e il contributo del Consiglio Regionale della Toscana, il patrocinio del Comune di Pisa e la collaborazione di Fipe-Confcommercio, del quotidiano La Nazione, Istituto Ipsar Giacomo Matteotti di Pisa, Associazione Cuochi Pisani, Fisar e Consorzio Vini Doc Terre di Pisa, inserita all’interno del cartellone Toscana Arcobaleno d’Estate 2026 della Regione Toscana insieme a Vetrina Toscana.

Una cena con protagonisti assoluti i piatti tipici della tradizione pisana, quest’anno declinati in un delizioso menù di terra: Antipasto – Tartelletta croccante con mousse di finocchiona e crumble di pane bianco all’olio extravergine; Primo – Scrigno dorato con fonduta di pecorino e pancetta croccante, velluto di pomodoro pisanello e porro fritto leggero; Secondo – Filetto di maialino alle erbe aromatiche con salsa agli agrumi, schiacciata di patate all’olio extravergine toscano e limone; Dolce – Tartufo gelato di ricotta pisana al profumo di miele e rosmarino accompagnato da vino passito. Acqua, vino, caffè.

Queste le prelibatezze preparate dagli chef della Trattoria La Tortuga, Ristorante Osteria L’Artilafo, Pastificio Pasta dè Miracoli, Osteria Sottosella – Country Club Boccadarno, Ristorante La Pergoletta, Osteria In Domo, Ristorante Poldino, Ristorante Ambra Nera e dell’Associazione Cuochi Pisani. Durante la cena sarà possibile degustare i vinidel Consorzio Vini Doc Terre di Pisa.

Immancabile il parterre di autorità presenti: il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, la senatrice Ylenia Zambito, i vicepresidenti del Consiglio Regionale della Toscana Antonio Mazzeo e Diego Petrucci,, gli assessori e assessore regionali David Barontini, Cristina Manetti e Alessandra Nardini, i consiglieri regionali Massimiliano Ghimenti e Matteo Trapani, il sindaco di Pisa Michele Conti, il presidente della Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest Valter Tamburini, la presidente del Consorzio Vini DOC Terre di Pisa Ginevra Venerosi Pesciolini, il colonnello Luca Mazzini, comandante della 46esima Brigata Aerea, il dirigente del Provveditorato agli Studi di Pisa Andrea Simonetti, il delegato del Rettore dell’Università di Pisa Marco Macchia, la consigliera della Provincia di Pisa Maria Antonietta Scognamiglio, gli assessori del Comune di Pisa Giovanna Bonanno, Massimo Dringoli, Virginia Mancini, Paolo Pesciatini, Frida Scarpa e Amanuel Sikera, il comandante della Polizia Municipale di Pisa Gionata Gualdi, oltre ai sindaci e assessori di numerosi comuni della provincia di Pisa.

“Anche per questa edizione i biglietti a disposizione sono andati esauriti in pochissimi giorni” – afferma il presidente di Confcommercio Pisa Stefano Maestri Accesi – “Le prenotazioni hanno raggiunto il numero massimo di posti disponibili, in un’edizione che anche quest’anno permetterà a 500 persone di vivere una vera anteprima d’estat e in uno scenario magico e unico al mondo per un evento dal fascino intramontabile, una serata davvero unica nel suo genere, capace di unire il gusto di piatti d’eccellenza con la straordinaria bellezza dei nostri Lungarni”.

“La Cena sul Ponte è veramente un evento unico nel suo genere: il Ponte di Mezzo non unisce soltanto Tramontana e Mezzogiorno, ma diventa sinonimo di unione e sinergia tra i principali player della vita economica, culturale e politica della nostra città” “Oltre a valorizzare le eccellenze enogastronomiche del territorio la Cena sul Ponte contribuisce attivamente a sviluppare quella vitalità culturale, economica e sociale che è un fattore determinante per la crescita delle nostre città. In questo senso la collaborazione tra i ristoratori, i partner e le istituzioni che permettono di realizzare questa iniziativa rappresentano un modello da seguire”.

“A rendere magica e unica questa serata non sono soltanto la location e la suggestiva atmosfera dei Lungarni, ma anche e soprattutto lo straordinario impegno dei nostri chef e ristoratori, che non smetteremo mai di ringraziare per la loro passione e professionalità” – le parole del direttore generale di Confcommercio Pisa Federico Pieragnoli – “Il nostro più grande grazie va a tutti coloro che rendono possibile questo evento, oltre a tutte le istituzioni e ai tanti sponsor che hanno creduto in noi. Con questo evento, sicuramente uno dei più attesi tra i tanti che organizziamo, Confcommercio si conferma protagonista, come dimostra la presenza alla cena di moltissimi imprenditori, professionisti, massimi rappresentanti delle istituzioni e della politica”.

La Cena sul Ponte è realizzata grazie al contributo degli sponsor: GrosMarket, Banco Fiorentino, Enegan Energy Partner, DevItalia Telecomunicazioni, Assicurazioni Generali – Agenzia di Pisa, Top 5 Viaggi, LogObject, Renato Lupetti – Materiali per Costruire, MeeM Bracciali ispirazionali, Enoteca La Campigiana, Acqua Sorgente Tesorino, Glou Glou, Gelateria Dolcemente e Acqua & Caffè Chini Francesco.

Last modified: Giugno 5, 2026