Ondavideo presenta “Il giardino del video” al Parco della Concette

PISA – Al Parco della Concette di Pisa arriva la quarta edizione della rassegna Il giardino dei video, di Ondavideo, con l’evento Di segni, di sogni. I mondi animati di Michele Bernardi.

L’autore presenterà una selezione delle sue animazioni sospese tra sogno e realtà, fantasia e percezione, al confine tra tecniche artigianali e digitali. Michele Bernardi, tra i più importanti animatori della scena italiana, ha ricevuto premi e riconoscimenti nei più importanti festival di animazione, in Italia e all’estero, e la sua carriera coniuga la produzione più autoriale e sperimentale con molte collaborazioni col mondo della televisione (La pimpa di Altan, La Linea di Cavandoli), della musica (Le Luci della Centrale Elettrica, Colapesce, Punkreas, 24 Grana, Prozac, The Zen Circus e altri) e della pubblicità

In programma per martedì 15 luglio (ore 21,30) il concerto di Federico Madeddu Giuntoli, live in duo con Maurizio Bottazzi alla batteria. Federico Madeddu Giuntoli è un artista pisano che opera nel campo della musica elettroacustica, dell’arte contemporanea, della scrittura e della fotografia. Presenta dal vivo l’album di debutto solista The Text And The Form in modalità duo, col batterista Maurizio Bottazzi. Una raccolta di micro-canzoni intime e minimali: frammenti di pianoforte, assoli di chitarra, parole e voci evocative creano un viaggio conciso e profondo in un meditativo romanticismo e nel senso del mistero.

