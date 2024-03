Omaggio a Sandra Milo al Teatro di Vicopisano

Scritto da admin• 4:02 pm• Vicopisano, Spettacolo, Tutti

VICOPISANO – In onore del compleanno di Sandra Milo, il Teatro di Vicopisano renderà omaggio alla celebre attrice nel giorno del suo compleanno, lunedì 11 marzo. In questo borgo che l’ha vista crescere e sbocciare nel suo talento e nella sua bellezza, un omaggio speciale non poteva mancare.

Alle 21:15 di lunedì 11 marzo, per gentile concessione dell’Associazione Lungofiume di Cascina, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, il Teatro di Via Verdi accoglierà un tributo a questa grande artista. Sarà un momento di amore attraverso il cinema, con parole e immagini di affetto da parte di coloro che hanno conosciuto e amato Sandra Milo.

Il Sindaco Matteo Ferrucci spiega: “Sarà proiettato il cortometraggio ‘I silenzi di Aurora’ del regista Massimo Corevi, un film girato anche nel nostro Comune. Questo cortometraggio è stato un momento speciale per Sandra, che aveva già visitato Vicopisano in altre occasioni. Il suo ritorno qui è stato sempre commovente, soprattutto per Francesco Tucci, uno dei figli della sua cara amica Gioconda Rosati, che ha condiviso con noi l’affetto che sua madre e Sandra si sono scambiate fino all’ultimo giorno.”

Nel cortometraggio, episodio pilota della serie TV “Il Visionario”, Sandra Milo recitava al fianco di Massimo Dapporto, Marco Gistri e Benedetta Giuntini.

L’Assessora Fabiola Franchi aggiunge: “Sandra aveva un candore, una dolcezza e un’attenzione unica per tutti. Era autentica e genuina in ogni incontro. La sua presenza a Vicopisano era sempre un piacere, e siamo grati a Corevi e a Lungofiume per questa serata speciale.”

La partecipazione è gratuita, ma la prenotazione è obbligatoria tramite email a comunicazione@comune.vicopisano.pi.it o tramite messaggio WhatsApp al numero 366/8301788. Si prega di comunicare eventuali impedimenti per dare ad altri la possibilità di partecipare.

Sarà una serata dedicata al cinema, all’arte, alla cultura e ai sentimenti, con il ricordo di Sandra Milo che sicuramente porterà anche momenti di allegria. Per ulteriori informazioni, si può consultare il sito www.comune.vicopisano.pi.it.

Last modified: Marzo 8, 2024