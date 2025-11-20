“Oltre Chavez. Dialogo sul Venezuela libero” alla Domus Mazziniana

PISA – “Oltre Chavez. Dialogo sul Venezuela libero” è il titolo del nuovo appuntamento del ciclo di incontri “Clioscopio. I problemi del Presente, lo sguardo della Storia“.
Ospite della Domus Mazziniana, a Pisa, sarà Carmine Pinto (Università di Salerno), che dialogherà con Antonio José Ledezma (già sindaco di Caracas, premio Sacharov 2017) e Lorent Saleh (attivista per i diritti umani, premio Sacharov 2017), entrambi in collegamento streaming.
Giovanni Mennillo (Università di Pisa) coordinerà l'evento, in programma martedì 25 novembre 2025 alle ore 17:30, con ingresso libero e diretta streaming sui canali social della Domus Mazziniana.