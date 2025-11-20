Written by Novembre 20, 2025 9:52 am Cascina, Attualità

Terre Pisano Livornesi: la filiera corta incontra la ristorazione

CASCINA – Il Distretto Rurale Terre Pisano Livornesi promuove il progetto “Terre Pisano Livornesi – Cibo e Territorio”, finalizzato alla valorizzazione delle produzioni agroalimentari locali, alla promozione della cultura gastronomica del territorio e al rafforzamento della rete tra produttori, operatori turistici e ristoratori.

L’avviso pubblico punta a selezionare ristoranti del territorio pisano-livornese interessati ad aderire al progetto, contribuendo alla diffusione di una filiera corta e sostenibile, basata sull’utilizzo di prodotti locali, tipici e certificati, nonché alla promozione di un’offerta enogastronomica di qualità legata al territorio.

Si tratta di un progetto del Distretto Rurale delle Terre Pisano Livornesi a cui il Comune di Cascina partecipa fin dalla sua fondazione – sottolinea l’assessore all’ambiente Paolo Cipolli –. Il finanziamento intercettato ci consente di sviluppare una serie di iniziative per diffondere una cultura del cibo e del consumo alimentare di ‘vicinato’ a favore delle produzioni locali, valorizzando le eccellenze del territorio e facendo leva anche sul coinvolgimento del mondo della ristorazione”.

Possono presentare la domanda di adesione ristoranti, osterie, agriturismi, trattorie e altre attività di ristorazione con sede operativa nei comuni aderenti al Distretto Rurale Terre Pisano Livornesi e cioè: Cascina, Castellina Marittima, Collesalvetti, Fauglia, Orciano Pisano e Santa Luce. Gli interessati dovranno presentare domanda di partecipazione utilizzando l’apposito modulo (https://www.terrepisanolivornesi.com/avvisi), corredata da: breve descrizione dell’attività e della proposta gastronomica; elenco dei principali prodotti locali utilizzati; copia di eventuali certificazioni di qualità, sostenibilità o riconoscimenti. Le domande dovranno pervenire entro il 5 dicembre 2025 all’indirizzo e-mail: distrettoruralepisanolivornese@gmail.com

L’elenco dei ristoranti selezionati sarà pubblicato sul sito del Distretto Rurale Terre Pisano Livornesi e comunicato direttamente ai partecipanti. I ristoranti aderenti potranno utilizzare il marchio e il materiale di comunicazione del progetto e saranno coinvolti nelle azioni promozionali e negli eventi dedicati. Per ulteriori informazioni e per richiedere il modulo di adesione: distrettoruralepisanolivornese@gmail.com, 3455101449, https://www.terrepisanolivornesi.com

