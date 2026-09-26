Oltre 200 ospiti hanno partecipato all’inaugurazione del nuovo quartier generale di C.E.M.E.S. a Pisa

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PISA – Dalla posa della prima pietra, nell’agosto 2025, alla realizzazione di una struttura che diventa il luogo in cui le diverse business unit aziendali si riuniscono sotto un unico tetto per guardare al futuro.

Alla presenza di oltre 200 ospiti, tra imprenditori, rappresentanti della stampa e autorità locali e nazionali, la cerimonia si è aperta nel tardo pomeriggio con il taglio del nastro, seguito dall’inaugurazione della mostra fotografica “In viaggio dal 1933”. Il progetto della nuova sede, firmato dall’architetto Beniamino Cristofani, si

sviluppa su un’area di circa 10 ettari, di cui quasi 32.000 metri quadrati destinati a parco. La struttura si presenta come una corona curvilinea di uffici direzionali che avvolge uno spazio centrale condiviso, secondo un disegno che l’azienda definisce un“’architettura democratica”, pensata per valorizzare la collaborazione tra le

persone che vi lavorano.



Fondata nel 1933 a Sapri da Salvatore Madonna, C.E.M.E.S. trasferì la propria sede a Pisa nel 1955. A partire dagli anni Settanta, l’azienda ha progressivamente ampliato le proprie attività: dalle infrastrutture ferroviarie, elettriche e aeroportuali all’edilizia e all’energia, fino ai settori dell’accoglienza turistico-alberghiera, della sanità e dell’immobiliare.

A raccontare questa storia è la mostra “In viaggio dal 1933”, articolata in sei sezioni. Fotografie, documenti e immagini ripercorrono le tappe più importanti dell’impresa, dalla fondazione a Sapri fino ai traguardi di oggi, mettendole in relazione con alcuni dei passaggi più significativi della storia di Pisa e dell’Italia. Ad accompagnare la serata, la musica dal vivo di un violinista elettronico. Il catering è stato curato dagli chef dell’Hotel Byron di Forte dei Marmi e del Plaza de Russie di Viareggio, due strutture storiche del gruppo della famiglia Madonna.

«Con questa nuova sede diamo forma a un progetto che guarda al futuro senza dimenticare le nostre origini. La mostra “In viaggio dal 1933” racconta la storia della nostra famiglia e della nostra azienda, ma anche il legame con Pisa e con un territorio che ci ha accolti quasi settant’anni fa, nel quale abbiamo investito e continuiamo a

investire, scegliendolo ogni giorno come casa.»



Chi è C.E.M.E.S. C.E.M.E.S. S.P.A. è un’azienda di riferimento in Italia per la costruzione di infrastrutture e opere civili nei settori ferroviario, energetico, aeroportuale ed edile. In un mercato sempre più globale l’obiettivo dell’azienda è mantenere la posizione di rilievo che abbiamo guadagnato nei nostri ambiti di riferimento. Contiamo su un organico di altissima professionalità, uffici tecnici, macchinari e attrezzature al passo con i tempi, in grado di far fronte a richieste progettuali e operative. Abbiamo raggiunto l’attuale assetto societario attraverso un lungo processo di trasformazione e innovazione tecnologica. Questo ci ha consentito di ottenere grandi risultati. Oggi siamo fra le imprese più qualificate nel campo dell’elettrificazione ferroviaria, del trasporto dell’energia, della carpenteria media e pesante, e nelle opere civili.

Last modified: Settembre 26, 2026