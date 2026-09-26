Bollette: a Pisa aumenti fino al 36,7% in autunno e inverno

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PISA – Oltre al caro carburante presto i toscani dovranno fare i conti con il caro energia: secondo l’analisi di Facile.it , tra settembre e dicembre le bollette in Toscana potrebbero aumentare tra il +35,6% di Livorno e il +37,5% di Pistoia.



Il prorogarsi della situazione di conflitto potrebbe tradursi in un autunno e un inverno “bollenti” dal punto

di vista delle bollette. Oggi i forward sui prezzi dell’energia elaborati da EEX ed analizzati da Facile.it

prevedono per i prossimi 4 mesi un PUN (prezzo di riferimento all’ingrosso dell’energia elettrica) in

aumento del 65% rispetto allo scorso anno, mentre il PSV (indice di riferimento per il costo del gas) è in

crescita addirittura del 113% rispetto al 2025. Si considerano contratti di fornitura nel mercato libero a

prezzo indicizzato.

“Questo è il momento giusto per valutare la propria offerta in vista dell’autunno e dell’inverno e

confrontarla con le altre presenti sul mercato», spiegano gli esperti di Facile.it. «Passare ad una tariffa

fissa, ad esempio, potrebbe essere una soluzione per mettersi al riparo dai possibili futuri aumenti, ma il

consiglio è di farlo al più presto, prima che i prezzi, anche quelli bloccati, inizino a crescere“.

Le bollette toscane. Se i valori saranno confermati, quindi, considerando tutte le componenti che gravano in bolletta, tra settembre e dicembre 2026 la provincia toscana dove si spenderà di più per le bollette sarà Lucca dove, tra luce e gas, si dovranno mettere a budget circa 1.019 euro, in aumento del 37,2% su base annua. Al

secondo posto Arezzo, area toscana in cui per le bollette energetiche si spenderà 1.010 euro (+37,4%); seguono, a breve distanza tra di loro, Siena (998 euro, +37,2%) e Pistoia (995 euro, +37,5%).

Continuando a scorrere la classifica regionale si posizionano Firenze (954 euro, +37%), Pisa (911 euro,

+36,7%), Prato (898 euro, +36,4%), Massa-Carrara (889 euro, +36,4%) e Grosseto (883 euro, +36,4%).

Chiude la graduatoria la provincia di Livorno, area dove – nel periodo analizzato – si spenderanno per le

bollette circa 806 euro, in rialzo del 35,6% rispetto allo scorso anno.



Provincia Bollette luce e gas settembre-dicembre 2026

Aumento percentuale bollette luce e gas set-dic 2025 vs set-dic 2026

Arezzo 1.010 € +37,4%

Firenze 954 € +37,0%

Grosseto 883 € +36,4%

Livorno 806 € +35,6%

Lucca 1.019 € +37,2%

Massa-Carrara 889 € +36,4%

Pisa 911 € +36,7%

Pistoia 995 € +37,5%

Prato 898 € +36,4%

Siena 998 € +37,2%

Last modified: Settembre 26, 2026