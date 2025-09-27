Oltre 170 persone all’incontro pubblico “le prospettive dell’area pisana e del suo Lungomonte”

Written by admin• 3:57 pm• San Giuliano Terme, Attualità, Politica

PAPPIANA – Circa 170 persone hanno affollato la sala del Circolo Arci di Pappiana e hanno seguito con attenzione il comizio della lista civica Casa Riformista che sostiene la candidatura di Eugenio Giani alla presidenza, con i candidati Federico Eligi e Agnese Balducci ed Elena Campera.

Ad aprire il dibattito politico “Le prospettive dell’Area Pisana e del suo Lungomonte” è stato Sergio Di Maio, già sindaco di San Giuliano Terme, che ha offerto appoggio e autorevolezza a questa proposta civica. L’evento è stato concepito come momento di confronto concreto con i cittadini, e ha toccato temi centrali per il territorio: scuola, sanità, innovazione green, sostenibilità ambientale, riqualificazione urbana e inclusione.

Dopo gli interventi di apertura affidati ad Agnese Balducci e Federico Eligi — nei quali è stato tracciato il profilo programmatico e le ambizioni della lista civica — ha preso la parola Elena Campera, portando testimonianze, esperienze amministrative e rilanci di progetto per il futuro del territorio.

A chiudere la serata è intervenuto Eugenio Giani, presidente regionale, che ha voluto complimentarsi con la lista e con i candidati per il lavoro svolto fino ad oggi. Nel suo saluto, Giani ha sottolineato come — in un momento di forte disillusione politica — l’impegno civico, radicato nel territorio e volto al servizio della comunità, possa rappresentare una proposta credibile e rigenerante.

Last modified: Settembre 27, 2025