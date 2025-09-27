A Cascina premiati i centisti

Written by admin• 2:35 pm• Cascina, Attualità, Cultura

CASCINA – La sala del consiglio comunale di Cascina ha ospitato la cerimonia di premiazione dei centisti degli istituti cascinesi. I 14 ragazzi che hanno riportato il massimo dei voti al termine dell’esame di maturità, quest’anno provenivano tutti dall’Istituto Pesenti, rappresentato dalla dirigente scolastica Ivana Carmen Katy Savino.

Oltre al sindaco di Cascina Michelangelo Betti, erano presenti, per gli altri Comuni interessati, Erika Biagetti (assessora all’istruzione di Calcinaia), Alessandra Dal Canto (assessora all’istruzione di Casciana Terme Lari), Paolo Moretti (assessore di Montopoli in Val d’Arno), Marica Guerrini (sindaca di Palaia) e Ines Testi (consigliera delegata di Peccioli).

A tutti i premiati, oltre alla pergamena, è stato donato il volume “Tra Storia e Memoria. Il Comune di Cascina tra Ventennio e Liberazione”, realizzato dall’amministrazione comunale in occasione degli 80 anni dalla Liberazione.

Questi i nomi dei premiati: Edoardo Carpentiero, Mariagiulia Ciampi Cioni, Giada Comparini, Edoardo Corti, Zoe Doni, Simone Franchi, Elisa Gherardi, Andrea Lucchesi (con lode), Elisa Macchi, Alessio Montini (con lode), Alessandra Paganucci, Giuseppe Polito, Alice Ribechini (con lode), Matilde Zambito.

Last modified: Settembre 27, 2025