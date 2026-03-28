Officina 8: dove la Vespa ha imparato a respirare prima di correre

Written by Redazione• 7:40 pm• Pontedera, Attualità

Pontedera ritrova i suoi artigiani del possibile: uomini, memoria e metallo nel cuore nascosto della Piaggio

PONTEDERA – C’è una sottile ostinazione, quasi testarda, nel voler capire il futuro partendo da ciò che si è già consumato nelle mani e nella memoria. A Pontedera, dentro le pareti ordinate e quasi sacrali del Museo Piaggio, si è fatto esattamente questo: un’operazione nostalgica, certo, ma anche chirurgica, precisa, quasi necessaria. Perché senza memoria, anche la meccanica più raffinata resta un mucchio di ferraglia ben verniciata.

di Alessio Cioni

L’occasione portava un nome che ai più dice poco, ma agli addetti ai lavori fa vibrare corde profonde: Officina 8. Non un semplice reparto, ma una sorta di laboratorio alchemico dove la teoria veniva brutalmente costretta a diventare realtà. Dove gli ingegneri disegnavano e gli operai – veri artisti della lamiera -decidevano, con martello e intuito, se quell’idea meritava di vivere.

Il regista silenzioso della memoria. La giornata, fortemente voluta da Valerio Mancini, ha avuto il sapore delle cose costruite con ostinazione. Non un evento calato dall’alto, ma un incontro cucito con pazienza, telefonata dopo telefonata, ricordo dopo ricordo.

«Come è nata l’idea di organizzare questa giornata?» è stata una delle prime domande rivolte a Mancini . La risposta, più che nelle parole, stava nella presenza stessa dei partecipanti: un bisogno quasi fisico di ritrovarsi, di rimettere insieme i pezzi di una storia condivisa. E ancora: «Perché è importante riunirsi e condividere questi ricordi?» . Qui il tono si è fatto meno tecnico e più umano. Perché la memoria della Sperimentale Piaggio non è fatta solo di progetti, ma di relazioni, errori condivisi, intuizioni nate magari davanti a un banco da lavoro“.

Quando il lavoro era anche mestiere. Tra i protagonisti, Livio Paletti, classe 1935, entrato in Piaggio nel 1953, ha incarnato più di tutti il senso di continuità storica. Parla di lamiera come altri parlano di poesia, con una naturalezza disarmante. Alla domanda su quali tecniche e strumenti utilizzasse quotidianamente , la risposta ha aperto un mondo fatto di manualità pura, di gesti ripetuti fino a diventare istinto. E poi, quasi incidentalmente, il ricordo del 1966, quando l’Arno e l’Era decisero di riscrivere le regole, portandosi via certezze e macchinari. Non c’era nulla di romantico in quei giorni, eppure – come spesso accade – è proprio lì che si è cementata una generazione.

Dalla carta alle mail: evoluzione o perdita? Uno dei fili conduttori emersi con forza è stato il passaggio epocale dai sistemi manuali a quelli digitali. Non solo macchine utensili, dai volantini alle interfacce elettroniche, ma anche la gestione stessa del lavoro. A Riccardo Bacci è stato chiesto come comunicasse con progettisti e reparti e come gestisse le priorità . La risposta ha evocato un mondo fatto di montagne di carta, fogli che viaggiavano da un reparto all’altro come ambasciatori stanchi. Oggi, una mail. Un file. Un click. Più veloce? Indiscutibilmente. Migliore? Qui il discorso si fa meno lineare. Perché nella lentezza c’era anche comprensione, nella fatica anche consapevolezza. E forse, in quella carta ingiallita, c’era più responsabilità di quanta ne contenga oggi un allegato PDF.

Il cuore nascosto della Vespa. Officina 8 non era solo tecnica: era tensione creativa. In un clima quasi clandestino, tra segretezza industriale e intuizioni improvvise, prendevano forma i primi prototipi della Vespa. A chi lavorava nella sala prove motori, come Franco Volpi, è stato chiesto quale fosse l’innovazione più significativa vista arrivare nel corso della carriera . Le risposte hanno attraversato decenni: dai motori più rudimentali fino a sistemi sempre più sofisticati, passando per una crescente attenzione all’impatto ambientale già dagli anni Settanta. Non sorprende, allora, che Piaggio abbia deciso di rendere omaggio a questa eredità anche attraverso nuove versioni di modelli iconici come Vespa GTV e Primavera: un ponte tra ciò che era e ciò che sarà.

Una comunità che resiste. L’evento ha richiamato non solo ex dipendenti, ma una vera e propria comunità: i Vespa Club. Dal Ponte Mediceo di Ponte a Cappiano al Vespa Club di Pisa, passando per Valdelsa, Carrara, Lastra a Signa, Empoli e, naturalmente, Pontedera. A fare da moderatore, con misura e competenza, Enrico Ceccarini. Mentre Benedetta Macchi, padrona di casa, ha chiuso la giornata con un saluto che sapeva di riconoscenza autentica verso quelli che ha definito, senza retorica, i “vecchi” ideatori della Vespa. E poi, come ogni buona storia italiana insegna, tutto si è concluso con un aperitivo. Perché la memoria, da queste parti, si conserva anche con un bicchiere in mano.

Il valore dell’eredità. Un ringraziamento sentito è stato rivolto all’ingegner Riccardo Costagliola e al suo team, custodi non solo di un museo, ma di un’identità industriale che rischierebbe altrimenti di dissolversi nella retorica. Quella di ieri non è stata solo una celebrazione. È stata una dichiarazione di intenti: il passato non è un rifugio, ma uno strumento. Un archivio vivente da cui attingere per costruire il futuro. Perché, in fondo, la Vespa non è mai stata solo un mezzo di trasporto. È stata – ed è ancora – una promessa. E certe promesse non si mantengono con le parole, ma continuando, ostinatamente, a costruirle ogni giorno.

Last modified: Marzo 28, 2026