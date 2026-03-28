Aggressione a studenti. Conti: “Condanno con fermezza quanto accaduto venerdì”

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“Esprimo solidarietà ai ragazzi che sono stati oggetto di aggressioni e intimidazioni”

PISA – Il Sindaco di Pisa Michele Conti interviene con fermezza su quanto accaduto venerdì 27 marzo quando un gruppo di studenti è stato aggredito in pieno centro a Pisa.

“Condanno con fermezza quanto accaduto venerdì a Pisa, esprimendo solidarietà ai ragazzi che sono stati oggetto di aggressioni e intimidazioni. Ho parlato con Questore per seguire da vicino la situazione e ringrazio le forze dell’ordine per il lavoro svolto e per il pronto intervento – ha affermato Michele Conti – Pisa ha già conosciuto stagioni difficili, anni segnati da scontri e tensioni: sono convinto che nessuno voglia tornare indietro a quel periodo. Un conto è il confronto politico, anche duro, sulle idee, un altro è pensare di poter imporre le proprie posizioni con la forza o con metodi intimidatori. Per questo, auspicando una ferma, unanime e chiara condanna da parte di tutti, rivolgo un appello alle forze politiche e sociali della città: abbassare i toni, riportare il confronto nell’alveo del rispetto reciproco, dare un esempio ai più giovani partendo dal presupposto che ogni forma di violenza è inaccettabile e non può trovare alcuna giustificazione“, conclude la nota del Sindaco.

Last modified: Marzo 28, 2026