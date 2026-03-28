Il Comune di San Giuliano cerca un istruttore tecnico

Written by Redazione• 7:55 pm• San Giuliano Terme, Attualità

SAN GIULIANO TERME – Un istruttore tecnico per il comune di San Giuliano Terme. Il bando di concorso è on line già da qualche settimana, ma per presentare domanda c’è tempo fino alla mezzanotte di venerdì 17 aprile.

Possono partecipare i cittadini italiani, europei o non comunitari purchè titolari di un permesso di soggiorno Ue di lungo periodo o dello status di rifugiati e titolari di protezione sussidiaria, maggiorenni, nel pieno godimento dei diritti civili e politici, fisicamente idonei all’impiego, con patente B, senza condanne penali o procedimenti incompatibili, in regola con gli obblighi militari e con conoscenza delle apparecchiature e applicazioni informatiche più diffuse (word, excel e posta elettronica) e della lingua inglese.

Il titolo di studio necessario per partecipare è il diploma di istruzione tecnica ad indirizzo costruzioni, ambiente e territorio, di geometra, di istituto tecnico con indirizzo elettronica e elettrotecnica, di istituto tecnico industriale con indirizzo edilizia e di istituto tecnico tecnologico ad indirizzo agraria, agroalimentare, e agroindustriale.

E’ inteso, ovviamente, che la selezione è aperta anche ai possessori di laurea triennale in scienze dell’architettura e dell’ingegneria edile, urbanistica e scienze della pianificazione territoriale e ambientale, ingegneria civile e ambientale e scienze e tecnologie agrarie, agroalimentari e forestali. E ai laureati “vecchio ordinamento” ingegneria civile, edile, edile-architettura, per l’ambiente e il territorio ed elettrica; architettura, pianificazione territoriale e urbanistica, pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale, scienze agrarie e scienze e tecnologie agrarie.

Per maggiori informazioni, anche sulle modalità di partecipazione, il bando è pubblicato su www.inpa.gov.it e su www.comune.sangiulianoterme.pi.it.

Last modified: Marzo 28, 2026