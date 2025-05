“Occhio alle Truffe”, prevenzione e sicurezza per evitare furti on line e raggiri

Written by admin• 5:37 pm• Attualità, Pisa

PISA – “Occhio alle truffe, come riconoscerle, prevenirle ed evitarle”. A questo tema, purtroppo di estremo interesse e attualità, l’associazione 50&Più di Pisa, in collaborazione con Confcommercio Provincia di Pisa ha dedicato uno specifico incontro presso il Centro di Formazione di Confcommercio Pisa, alla presenza del presidente della 50&Più Pisa Franco Benedetti, il presidente di Confcommercio Provincia di Pisa Stefano Maestri Accesi, il viceprefetto aggiunto di Pisa Dott.ssa Maria Grazia Pepe, il vicequestore di Pisa dott. Antonio Scialdone, il comandante del Reparto Operativo del Comando Provinciale Carabinieri di Pisa Ten. Col. Filippo Viola e il capitano della Guardia di Finanza – Comando di San Miniato, cap. Diego Lopez. A moderare l’evento il direttore generale di Confcommercio Pisa Federico Pieragnoli.

“Vista l’importanza degli argomenti abbiamo riproposto per la seconda edizione questa iniziativa ideata per sensibilizzare i nostri soci” spiega il presidente di 50&Più Pisa Franco Benedetti. “Le persone anziane sono più soggette di altre a questo tipo di reati e grazie alla collaborazione e alla disponibilità delle forze dell’ordine possiamo contare su utili strumenti per individuare le tipologie di truffe messe in atto più frequentemente e come poterle prevenire”.

“Il messaggio che vogliamo lanciare, soprattutto rivolti ai più fragili e vulnerabili, è che non sono soli, e che istituzioni e forze dell’ordine sono a loro fianco per difenderli” afferma il presidente di Confcommercio Provincia di Pisa Stefano Maestri Accesi “Appuntamenti come questi sono particolarmente importanti perchè affrontano aspetti estremamete pratici e che riguardano la quotidinità di ognuno di noi, offrendo alcuni strumenti utili per riconoscere ed evitare eventuali truffe”

“Questi inconti sono importanti proprio perché contibuicono a formare la consapevolezza del cittadino e offrire strumenti per arginare il fenomeno delle truffe. Il Ministero dell’Interno ha messo a disposizione fondi per i comuni capoluogo di provincia per favorire iniziative di prevenzione e la Prefettura si è prontamente attivata, ad esempio con il protocollo di intesa stipulato con il Comune di Pisa, la promozione di incontri formativi e di prossimità” afferma il viceprefetto aggiunto di Pisa, dott.ssa Maria Grazia Pepe

“Non siete soli, invitiamo quotidinamente a chiedere aiuto e utilizzare il buon senso, facendo particolare attenzione a non dare denaro e informazioni personali attraverso il cellulare o dispositivi mobili se i canali non sono sicuri, invitiamo sempre a non fornire i dati del nostro bancomat per gli acquisti on line, dove è più sicuro usare una carta prepagata“ i suggerimenti del vicequestore di Pisa dott. Antonio Scialdone.

“Il consiglio è quello di condividere le esperienze e utilizzare il numero unico di emergenza 112, oltre all’invito ad acquistare fisicamente e online attraverso persone e canali conosciuti e sicuri, la fiducia nelle istituzioni è fondamentale per il contrasto del fenomeno delle truffe” afferma il tenente colonnello Filippo Viola del Comando provinciale Carabinieri di Pisa

“Invitiamo sempre a denunciare ogni comportamento sospetto e ogni tentativo di truffa” avverte il capitano Diego Lopez del Comando Guardia di Finanza di San Miniato “uno dei metodi più utilizzati dai truffatori è lìinvito a installare applicazione da dove poi hanno accesso ai nostri dati, facciamo massima attenzione a questo tipo di richieste di chi spesso si finge istituto di credito o altri enti che in realtà sono già in possesso dei nostri dati”.

Last modified: Maggio 7, 2025