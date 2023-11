Obbligo di accatastamento caminetti: a Calci un incontro pubblico di approfondimento

Scritto da admin• 8:00 am• Calci, Attualità, Tutti

CALCI – L’amministrazione comunale di Calci promuove un incontro pubblico per spiegare e chiarire tutti gli aspetti legati all’obbligo di accatastamento – da effettuarsi entro il 31 Luglio 2024 – di caminetti, stufe e impianti alimentati a biomasse.



L’incontro, che vedrà la partecipazione del personale dell’Agenzia regionale recupero risorse (Arrr), si terrà lunedì 27 Novembre 2023 alle ore 21 in sala consiliare (Municipio di Calci) e potrà essere seguito anche in diretta streaming sul canale Youtube e sulla pagina Facebook del Comune di Calci, con possibilità di intervenire da remoto attraverso il link bit.ly/zoom-accatastamento-caminetti



“L’introduzione dell’obbligo di accatastamento dei caminetti e le procedure necessarie per adempiere a questa legge regionale – spiega il sindaco, Massimiliano Ghimenti – ha creato molti dubbi fra i cittadini, che si sono rivolti al Comune, l’ente a loro più vicino, per ottenere chiarimenti. Così abbiamo chiesto a Regione e ad Arrr di poter svolgere sul territorio un incontro pubblico dedicato e, grazie all’assessora Monni e all’Agenzia, lunedì 27 Novembre tutti avranno modo di ottenere i chiarimenti che desiderano”.



L’obbligo di accatastamento dei caminetti introdotto dalla Regione Toscana ha come primo obiettivo quello di conoscere il numero degli impianti a biomasse presenti sul territorio, per potere assicurare una risposta coerente della Regione al problema dell’inquinamento atmosferico. Non ha quindi alcun intento restrittivo nei confronti dei cittadini. Per l’accatastamento è stata attivata una procedura semplificata online sul sito Siert e a disposizione dei cittadini, per ulteriori chiarimenti, sono a disposizione lo stesso sito Siert, il numero verde di Arrr 800.151822 e, per i cittadini di Calci, l’ufficio ARRR di Pisa di Lungarno Pacinotti 49, Pisa, aperto al pubblico dal lunedì al venerdì in orario 9-12 e il martedì e giovedì anche in orario 14-16 (tel. 050.970087, Fax 050.3136259, rmail info.citnord@siert.regione.toscana.it)

Last modified: Novembre 21, 2023