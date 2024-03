Nuovo progetto del SerD: imparare a gestire emozioni e condotte disfunzionali

Scritto da admin• 8:08 am• Pisa, Attualità, Tutti

PISA – Il Servizio dipendenze (Ser.D) di Pisa ha avviato un nuovo percorso psico-educativo di gruppo condotto dalla psicologa Sabrina Costantini.

Durante sei mesi, dieci utenti affronteranno attività di condivisione, elaborazione ed esplorazione per imparare a gestire emozioni, pensieri ossessivi, impulsi e condotte disfunzionali. Il progetto, intitolato “Una vita degna di essere vissuta”, prende spunto dal lavoro della psicologa Marsha Linhean e si basa sull’accettazione di sé e la capacità di promuovere un cambiamento.

Il gruppo coinvolge utenti con varie dipendenze, come alcol, cocaina, cannabis e gioco d’azzardo, ma con caratteristiche comuni di discontrollo degli impulsi e condotte disfunzionali. L’obiettivo è dotare i partecipanti degli strumenti necessari per gestire le proprie emozioni in modo equilibrato, reagire in modo più funzionale nelle relazioni e interrompere le condotte autodistruttive.

Il Ser.D di Pisa si occupa della prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione delle dipendenze da sostanze illegali e legali, nonché delle dipendenze comportamentali come il gioco d’azzardo. Nel 2023, il Ser.D ha assistito 1.585 utenti, con un aumento rispetto agli anni precedenti, evidenziando un’ampia fascia di età di ingresso nel servizio, dai 13 ai 70 anni.

