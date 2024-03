Nuovo Galeone per la Regata delle Repubbliche Marinare e restauro delle barche del Palio di San Ranieri

Scritto da admin• 6:32 am• Pisa, Attualità, Cultura, Tutti

PISA – In vista dell’appuntamento fissato al prossimo 15 settembre 2024 a Genova per la 69esima edizione della Regata delle Antiche Repubbliche Marinare, l’Amministrazione Comunale ha operato un ulteriore investimento di 90mila euro.

di Giovanni Manenti

L’obiettivo è quello di dotare gli atleti di un’ulteriore imbarcazione per gli allenamenti, oltre ad operare altresì nel restauro delle barche che prendono parte al Palio di San Ranieri ed altre strutture a supporto, come illustrato in una Conferenza Stampa svoltasi al mattino del 5 marzo 2024 presso la Port Authority di Pisa alla presenza degli Assessori Filippo Bedini con delega alle Tradizioni della Storia e dell’identità di Pisa e Frida Scarpa, con delega allo sviluppo sportivo delle Regate e dei Pali Remieri, nonché dell‘Ing. Luciano Del Seppia, Presidente della citata Port Authority.

Ovviamente soddisfatto del risultato raggiunto l’Assessore alle Tradizioni Storiche Filippo Bedini, il quale ha sottolineato: “Si tratta di un lavoro importante da portare a termine, dopo gli investimenti eseguiti nello scorso mandato sul Gioco del Ponte e sul Corteo delle Repubbliche Marinare, così da indirizzare la nostra attenzione sulle imbarcazioni che prendono parte ai Pali remieri. investendo una cifra di circa 90mila €uro che ha consentito di avere per la prima volta tre Galeoni, con la conseguente possibilità di utilizzarne due per gli allenamenti a beneficio sia dell’equipaggio maschile che quello femminile od, in alternativa, far scendere in acqua contemporaneamente i sedici atleti selezionati per entrambi i settori. Tale intervento“, prosegue l’Assessore, “ha altresì interessato anche le barche che gareggiano al Palio di San Ranieri a completamento di un lavoro che era iniziato con le nuove punte dei remi, comprendendo anche il motoscafo che serve per seguire gli allenamenti ed il barcone di arrivo del Palio dove è posto il pennone, rappresentando pertanto degli investimenti significativi in quanto allorché si vanno a toccare questo tipo di strumentazioni le spese sono ingenti, ma indispensabili per restituire adeguata dignità alla partecipazione ai nostri eventi, permettendoci di essere competitivi rispetto alle altre città. E’ chiaro“, conclude Filippo Bedini, “che negli ultimi anni il risultato sportivo nelle Regate delle Antiche Repubbliche Marinare è risultato inferiore alle attese, a causa anche dello scarso stato di salute del Canottaggio toscano, ma per quanto nelle nostre possibilità riteniamo che con oggi mettiamo in condizione il nuovo equipaggio di poter iniziare a risalire la china, facendo loro un grosso “in bocca al lupo” in vista dell’appuntamento di Genova di metà settembre prossimo, mentre per ciò che concerne il Palio di San Ranieri come ogni anno lo stesso si svolgerà il 17 giugno, con altresì altre novità già descritte relative ad elementi utili ad addobbare lo scalo d’arrivo ed i Lungarni“.

Altrettanto grata per l’impegno profuso dall’Amministrazione Comunale non può che essere l’Assessore Frida Scarpa, che evidenzia: “E’ una data storica per Pisa in merito alla preparazione per la Regata delle Antiche Repubbliche Marinare in quanto per la prima volta abbiamo un terzo galeone per gli allenamenti – dopo che con i primi due gli stessi sono già iniziati da gennaio – a dimostrazione che gli sforzi che l’Amministrazione Comunale sta portando avanti in termini di programmazione, di visione e di risorse umane, stamani trovano la loro concretizzazione, circostanza che ci rende soddisfatti, non solo dal punto di vista delle tradizioni storiche e sportivo, ma anche per la fattiva collaborazione e coinvolgimento da parte delle Aziende del Territorio che ringrazio per l’impegno profuso. Mi preme altresì sottolineare“, conclude l’Assessore Scarpa, “che uno dei tre galeoni sarà a disposizione dell’equipaggio femminile in modo da consentire che non vengano più resettate le pedaliere e gli spazi dedicati alle ragazze, il che ci rende pertanto orgogliosi di poter affermare che sia le 16 atlete selezionate per l’equipaggio femminile che quelle che verranno poi scelte per prendere parte alla Regata saranno tutte atlete che hanno chiesto di far parte di questa grande Squadra che si pone degli obiettivi importanti, sentendo il calore e la voglia degli atleti che hanno compreso il prestigio che questo Galone ancora oggi rappresenta“.

Last modified: Marzo 6, 2024