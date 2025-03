Nuovo crollo sulla SS68 a Volterra: disagi per il territorio e gli imprenditori locali

Written by admin• 9:17 am• Attualità, Pisa, Volterra

VOLTERRA – Nuovo crollo sulla Strada Statale 68 a Volterra. Il sindaco Giacomo Santi, che si è recato immediatamente sul posto, ha informato della situazione e ha prontamente scritto al Ministro Matteo Salvini per segnalare il cedimento nel tratto di corsia già chiuso dal mese di ottobre 2024.

L’incidente, verificatosi al km 43+300 della SS68, risulta essere ancora più grave rispetto al crollo di dicembre, al punto da determinare la chiusura totale del tratto interessato. La frana ha suscitato forte preoccupazione, soprattutto tra gli imprenditori e artigiani di Volterra, a causa delle gravi ripercussioni sul sistema produttivo e dei disagi causati anche ai residenti. Tra i danni più rilevanti, lo strappo del cavo della fibra ottica, che ha paralizzato il sistema di comunicazione.

CNA Pisa, che rappresenta la maggior parte degli artigiani e imprenditori della Val di Cecina, sta monitorando attentamente la situazione, dato che ha una sede operativa proprio sul Colle Etrusco. “Sono in costante contatto con il sindaco Giacomo Santi e con gli imprenditori di Volterra“, commenta Sabrina Perondi, coordinatrice sindacale di CNA e responsabile di zona. “È fondamentale trovare soluzioni rapide e concrete. Le nostre aziende non possono continuare a subire questo lungo periodo di attesa, soprattutto ora che la chiusura della strada sta compromettendo gravemente le loro attività. Come CNA, chiederemo che le nostre richieste vengano ascoltate, affinché la burocrazia non diventi un ostacolo e i tempi di risoluzione siano certi. Monitoreremo l’evoluzione dei lavori, lavorando insieme al Comune e ai tecnici per capire come intervenire e mettere in sicurezza l’area. Non possiamo permettere che gli imprenditori subiscano ulteriori ritardi e disagi“.

Last modified: Marzo 3, 2025