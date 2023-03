Nuovo centro sportivo di Gagno: oggi si vota

Scritto da admin• 7:53 am• Pisa, Politica, Tutti

PISA – La variante per il nuovo centro sportivo di Gagno sarà in votazione nella seduta di giovedì 2 Marzo, del Consiglio Comunale (dalle 14, diretta streaming dal canale You Tube del Consiglio Comunale).

La discussione su questa importante delibera dell’Amministrazione Comunale era iniziata nella seduta di ieri, martedì 28 Febbraio, ma essendo mancato il numero legale sulle “osservazioni” (e dovendo discutere anche di alcuni ordini del giorno), è slittata appunto alla seduta di giovedì 2 Marzo. Una seduta, quella di ieri, dove non sono mancati momenti di grande tensione. Sul si a questo importante centro sportivo, non ci dovrebbero essere sorprese essendo favorevoli la maggior parte dei consiglieri comunali, sia di maggioranza che di minoranza, All’inizio delle seduta del Consiglio Comunale di domani, comunque, ci sarà la votazione della mozione contro il pedaggio sulla FIPILI, primo firmatario, il consigliere Riccardo Buscemi (Fi).

Inoltre, se sarà possibile, sempre nella seduta di domani, verrà discusso anche, per iniziativa dell’Amministrazione Comunale, il nuovo schema del nuovo statuto delle Farmacie Comunali e la mozione – prima firmataria la consigliera Giulia Gambini (FdI)- sul trasporto dei veicoli trainati da cavalli.

Nella seduta del Consiglio Comunale di ieri, infine, si ricorda che è stato osservato, per iniziativa del Presidente del Consiglio Comunale, Alessandro Gennai – nella foto – un minuto di silenzio in memoria delle vittime della strage dei migranti di domenica scorsa in Calabria (su questo è intervenuto anche il consigliere Francesco Auletta (Diritti in Comune) e, inoltre, l’assessore all’ambiente Filippo Bedini ha assicurato, nel rispondere ad un question time del consigliere Matteo Trapani (PD), che sono pronte le modifiche al nuovo Regolamento comunale per la tutela degli animali.

La prossima seduta del Consiglio Comunale si terrà martedì 7 marzo.

Last modified: Marzo 2, 2023