Settore giovanile: un fine settimana impegnativo per i giovani nerazzurri

Pisa SC

PISA – Settimana importante per le formazioni giovanili del Pisa Sporting Club: la Primavera sarà di scena a Salerno mentre le altre squadre ‘nazionali’ saranno in Emilia per sfidare Sassuolo e Bologna.

Ecco il quadro completo:

Campionato PRIMAVERA

Salernitana-Pisa (sabato, ore 11.00)

Stadio “Volpi”, via Allende, Salerno

Campionato UNDER 17

Sassuolo-Pisa (domenica, ore 15.30)

Mapei Football Center, via Squinzi 1, Sassuolo

Campionato UNDER 16

Bologna-Pisa (domenica, ore 15.00)

Campo “Cavina”, via Biancolelli 36, Bologna

Campionato UNDER 15

Bologna-Pisa (domenica, ore 12.00)

Campo “Cavina”, via Biancolelli 36, Bologna

Campionato UNDER 13

Pisa-Aquila Montevarchi (sabato, ore 15.30)

Campo “Zara”, via del Viadotto 8, Coltano

Campionato ESORDIENTI II ANNO

Porta Lucca-Pisa (domenica, ore 11.00)

Campo “I Passi”, via Galliani, Pisa

Campionato ESORDIENTI I ANNO

Pisa-Atletico Cascina (domenica, ore 11.00)

Campo “Zara”, via del Viadotto 8, Coltano

Campionato PULCINI II ANNO

Pisa-Scintilla (sabato, ore 15.00)

Campo “Zara”, via del Viadotto 8, Coltano

Campionato PULCINI II ANNO

Pisa-Bientina (domenica, ore 10.00)

Campo “Zara”, via del Viadotto 8, Coltano

Campionato PULCINI I ANNO

Pisa-Pontedera (sabato, ore 16.00)

Campo “Zara”, via del Viadotto 8, Coltano

Campionato PRIMI CALCI 8 ANNI

Pisa-Pisa Ovest (domenica, ore 11.30)

Campo “Zara”, via del Viadotto 8, Coltano

Campionato PRIMI CALCI 8 ANNI

Pisa Ovest-Pisa (sabato, ore 15.00)

Campo “Nelli”, via U.Giordano, Pisa

Campionato PRIMI CALCI 7 ANNI

Monteserra-Pisa (sabato, ore 16.00)

Campo “Bacci”, via Eroi dello Spazio, Cascine di Buti

Campionato PICCOLI AMICI

San Prospero Navcchio-Pisa (sabato, ore 15.00)

Arena San Prospero, via di Mezzo Sud, Cascina

Nel settore femminile, con le Juniores ferme per la sosta del campionato grande attenzione sulle categorie Under 17, Under 15 e Under 12:

Campionato UNDER 17

San Miniato-Pisa (domenica, ore 13.00)

Campo sportivo di via Veterani dello Sport, San Miniato

Campionato UNDER 15

S.Banti-Pisa (domenica, ore 10.30)

Campo “Banti”, viale Repubblica 96/A, Barberino del Mugello

Campionato UNDER 12

Migliarino-Pisa (domenica, ore 11.00)

Campo “Faraci”, via Mazzini, Vecchiano

Last modified: Marzo 2, 2023