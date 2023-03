Leandro Casapieri prima riconferma per il Pisa Beach Soccer

Scritto da admin• 7:49 am• Pisa, Sport/Altro, Tutti

PISA – Leandro Casapieri, in nerazzurro dalla stagione 2016, è la prima riconferma ufficiale del Pisa Beach Soccer.

Estremo difensore dalle indiscusse qualità che hanno convinto nelle ultime due stagioni anche il tecnico della Nazionale Emiliano Del Duca, a portarlo in azzurro.

Premiato come miglior portiere della Stagione 2021, due volte Campione d’Italia proprio con la formazione del Pisa Bs.



Orgoglio e vanto per la società nerazzurra avere ancora tra le proprie fila uno dei portieri più esperti del circuito italiano, e non solo.

